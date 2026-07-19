Passione secondo Matteo di Pichon a Versailles: Julian Prégardien e il capolavoro maturato

Raphaël Pichon e la Passione secondo Matteo di Bach a Versailles: quando Julian Prégardien fa la differenza

C’è una registrazione che, dal marzo 2022, circola tra gli appassionati di musica barocca con la stessa forza di un passaparola irresistibile. Si tratta dell’esecuzione della Passione secondo Matteo di Bach — BWV 244, uno dei vertici assoluti della storia della musica — firmata da Raphaël Pichon alla guida del suo Ensemble Pygmalion, con Julian Prégardien nei panni dell’Evangelista. La performance originale risale al 2016, registrata nella splendida cornice della Chapelle Royale del Château de Versailles. Sei anni dopo, quella serata è diventata disco per l’etichetta harmonia mundi, e da allora non ha smesso di far parlare di sé. Benvenuti dentro uno dei momenti più significativi della musica classica contemporanea.

La Passione secondo Matteo di Bach: un’opera che non smette di stupire

Parliamo del BWV 244, la Matthäus-Passion di Johann Sebastian Bach: un’opera colossale, per doppio coro, doppia orchestra e doppio continuo, costruita sull’evangelio di Matteo e sulla Passione di Cristo. Un lavoro che dura, in questa registrazione, ben 2 ore e 41 minuti, articolato in 68 tracce — una mappa sonora che richiede attenzione, dedizione e un direttore capace di tenere insieme tutto senza perdere mai il filo emotivo.

Ed è esattamente qui che entra in gioco Raphaël Pichon. Fondatore e direttore dell’Ensemble Pygmalion, Pichon ha costruito negli anni una reputazione solidissima nel repertorio barocco, con un approccio che privilegia l’umanità del dramma rispetto alla sola perfezione tecnica. La sua lettura della passione secondo Matteo Bach non è una dimostrazione di virtuosismo freddo: è un racconto, caldo e partecipato, in cui ogni scelta interpretativa sembra motivata da una necessità interiore profonda.

Versailles, 2016: il contesto di un’esecuzione storica

Scegliere la Chapelle Royale del Château de Versailles come location non è mai una decisione banale. Quella sala, con la sua acustica raccolta e la sua carica storica, diventa per Pichon e il suo ensemble uno spazio che amplifica ogni sfumatura. La performance del 2016 si inserisce in un momento di grande fermento per la musica barocca su strumenti originali, con ensemble di tutta Europa impegnati a rileggere il grande repertorio tedesco del Settecento con occhi e orecchie nuovi.

L’Ensemble Pygmalion, in questo senso, è una delle realtà più interessanti del panorama internazionale: un gruppo che sa essere allo stesso tempo rigoroso nella filologia e libero nell’espressione. A Versailles, quella libertà si è sentita tutta.

Julian Prégardien: l’Evangelista al centro di tutto

Se c’è un nome che tiene banco nelle discussioni su questa produzione, è quello di Julian Prégardien. Il tenore tedesco interpreta il ruolo dell’Evangelista — la voce narrante che guida l’ascoltatore attraverso l’intera Passione — con una presenza scenica e vocale che non passa inosservata. Nella passione secondo Matteo di Bach, l’Evangelista non è un personaggio secondario: è la colonna vertebrale dell’opera, il punto di vista attraverso cui tutta la narrazione si sviluppa.

Prégardien porta in questo ruolo una combinazione rara di chiarezza dicitoria, controllo tecnico e coinvolgimento emotivo. Il testo tedesco di Bach, già di per sé denso e stratificato, nelle sue mani diventa qualcosa di immediatamente comprensibile anche a chi non padroneggia la lingua: la musica e la voce comunicano prima ancora delle parole. Non è poco, per un’opera di questa complessità.

Immagine generata con AI

Accanto a lui, un cast di primo livello completa il quadro: Stéphane Degout interpreta Gesù con la sua voce di basso-baritono, portando al personaggio una gravità misurata e mai retorica. Sabine Devieilhe è il soprano dell’ensemble, mentre Christian Immler ricopre il doppio ruolo di Pilato e basso II. Un ensemble vocale che funziona come un meccanismo ben oliato, dove ogni ingranaggio è al posto giusto.

La registrazione del 2022: un documento da non perdere

La pubblicazione su harmonia mundi nel marzo 2022 ha trasformato quella serata versaillese in un oggetto da collezione per gli appassionati di musica barocca. L’etichetta francese, da sempre sinonimo di qualità nel repertorio antico, ha confezionato un prodotto che restituisce fedelmente l’atmosfera dell’esecuzione originale.

Secondo quanto emerge dalle fonti che hanno analizzato questa produzione, l’interpretazione di Pichon si caratterizza per una profondità emotiva e umanità nel dramma che la distingue da molte altre letture disponibili sul mercato discografico. Non si tratta di un’esecuzione che punta alla monumentalità fine a se stessa: al contrario, Pichon sembra voler avvicinare Bach all’ascoltatore contemporaneo, restituendo alla passione secondo Matteo la sua dimensione più intima e personale.

Per chi volesse approfondire, la registrazione è disponibile e documentata su ensemblepygmalion.com, mentre una panoramica completa del cast e della produzione è consultabile su operaonvideo.com.

Perché questa produzione fa ancora discutere

Il dibattito attorno a questa versione della passione secondo Matteo Bach non si è esaurito con l’uscita del disco. Al contrario, continua ad alimentare confronti e riflessioni tra appassionati e critici. Cosa rende questa lettura così particolare rispetto ad altre storiche incisioni?

La scelta del cast: Prégardien, Degout, Devieilhe e Immler formano un ensemble vocale coeso e complementare, senza gerarchie eccessive.

Prégardien, Degout, Devieilhe e Immler formano un ensemble vocale coeso e complementare, senza gerarchie eccessive. L’approccio di Pichon: la sua direzione privilegia la narrazione emotiva rispetto alla dimostrazione tecnica, rendendo l’opera accessibile senza banalizzarla.

la sua direzione privilegia la narrazione emotiva rispetto alla dimostrazione tecnica, rendendo l’opera accessibile senza banalizzarla. Il contesto di Versailles: la Chapelle Royale aggiunge una dimensione storica e acustica che poche altre sale possono offrire.

la Chapelle Royale aggiunge una dimensione storica e acustica che poche altre sale possono offrire. La qualità della registrazione harmonia mundi: la cura nella produzione discografica valorizza ogni dettaglio dell’esecuzione originale.

la cura nella produzione discografica valorizza ogni dettaglio dell’esecuzione originale. La durata e la struttura: 2 ore e 41 minuti distribuiti in 68 tracce permettono all’ascoltatore di seguire l’opera con la stessa attenzione di chi era presente a Versailles nel 2016.

Un capolavoro che matura nel tempo

C’è qualcosa di paradossale e affascinante nel fatto che una performance del 2016 continui a fare notizia nel 2026. Ma forse è proprio questo il segnale più eloquente della sua qualità: le grandi interpretazioni non invecchiano, si sedimentano. La passione secondo Matteo di Bach, con Raphaël Pichon sul podio e Julian Prégardien come voce narrante, è diventata un punto di riferimento per chiunque voglia avvicinarsi a questo repertorio — che sia un neofita curioso o un ascoltatore di lunga data. Il merito di Pichon è stato quello di non trasformare il BWV 244 in un monumento da ammirare a distanza, ma in una storia da vivere dall’interno, con tutta l’urgenza e la partecipazione che la musica di Bach sa evocare quando si trova nelle mani giuste.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.