Penso positivo è una canzone di Jovanotti pubblicata a novembre del 1993 come primo singolo dall’album Lorenzo 1994.

In Italia, il pezzo ha raggiunto la prima posizione della classifica dei brani più venduti in Italia. Sul brano ha raccontato:

Io il dubbio non ce l’avevo su Che Guevara e madre Teresa: ce l’avevo su San Patrignano. M’è uscita ’sta rima, e non son riuscito a sostituirla, ma io non c’ero mai stato a San Patrignano, l’avevo sentito nominare. Ci stava con la metrica, e l’ho lasciata, perché per me le rime hanno a che fare con la magia, o con la fisica, con la struttura degli atomi; ma per me era quella la parola controversa. Quando uscì l’album aprimmo a mezzanotte il Virgin Megastore in piazza Duomo, c’era una marea di gente, ero lì a salutarli e mi passò davanti Frankie Hi-Nrg, che avevo forse incontrato una volta, e s’era fatto tutta la fila per dirmi se ero pazzo ad aver scritto quella rima. L’ho apprezzato. Gli dissi: ma io non sto parlando di bene o male, sto parlando di intenzioni. Non mi metto dalla parte di qualcuno: mi metto dalla parte mia, dichiaro che questa marmellata che io ho dentro è l’epoca in cui stiamo passando. Non faccio canzoni per dire come deve andare il mondo: faccio canzoni per dire come va secondo me. E quindi alla fine San Patrignano, di tutte, è l’immagine che mi rappresenta di più: qualcuno che pensa di fare il bene ma poi ogni tanto fa una cazzata».