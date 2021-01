Penso che sogno così

Non ritorni mai più,

Mi dipingevo le mani e la faccia di blu,

Poi d’improvviso venivo dal vento rapito,

E incominciavo a volare nel cielo infinito

Volare, oh oh,

Cantare, oh oh oh oh

Nel blu dipinto di blu,

Felice di stare lassù

E volavo volavo felice

Più in alto del sole ed ancora più su

Mentre il mondo pian piano spariva

Lontano laggiù

Una musica dolce suonava soltanto per me

Volare, oh oh

Cantare, oh oh oh oh

Nel blu dipinto di blu

Felice di stare lassù

Ma tutti i sogni nell’alba svaniscon perché

Quando tramonta la luna li porta con sé,

Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli

Che sono blu come un cielo trapunto di stelle…