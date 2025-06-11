Paura per Rod Stewart: cancellati sei show, fan preoccupati per la leggenda del rock

Rod Stewart ha annunciato che i suoi prossimi sei concerti saranno annullati per via di alcuni problemi di salute.

Rod Stewart: un nuovo colpo di scena ha fatto preoccupare i fan. La “leggenda del Rock” – che ha oggi 80 anni e che ha alle spalle una carriera lunghissima e di grande impatto mondiale – ha annunciato di essere stato costretto a cancellare sei concerti, che avrebbe dovuto tenere negli Stati Uniti. Il motivo? Alcuni problemi di salute comparsi all’improvviso che hanno fatto allarmare i suoi ascoltatori.

Cosa è successo a Rod Stewart e come sta

Il cantante è sempre più attivo musicalmente parlando, nonostante i suoi 80 anni e un percorso musicale che ha avuto diversi riconoscimenti negli anni. Tra l’altro, da poco ha iniziato il suo tour, anche se si è visto costretto ad annullare alcuni concerti in programma per via di un’influenza che lo ha fatto fermare temporaneamente. La notizia è arrivata pochissimi giorni dopo il suo ritorno al Glastonbury Festival, il mega festival che ha sempre inaugurato la stagione dei grandi raduni estivi nel Regno Unito. La sua performance è prevista per il 29 giugno, data che non sarebbe a rischio per il momento. Sono invece state cancellate le date programmate a Las Vegas e Stateline (Canada). Due live in California saranno invece riprogrammati. Ad annunciarlo è stato proprio il diretto interessato.

“Mi dispiace tantissimo, amici” – ha infatti esordito lui facendo sapere, su Instagram, di aver avuto dei piccoli problemi di salute – “Sono devastato e mi scuso sinceramente per qualsiasi disagio. Tornerò presto sul palco“. In rete sono così arrivati numerosi commenti dei fan, che gli hanno fatto sentire la loro vicinanza e il loro affetto.

Quando si terrà il prossimo concerto

Rod Stewart dovrebbe esibirsi a Glastonbury Stewart il prossimo 29 giugno, nella fascia “legend slots“, cioè la fascia pomeridiana della domenica del festival britannico che è riservata ai grandi nomi della musica. Il live avverrà prima con i Faces, e poi da solista.

Chi è Rod Stewart

Quando si parla di lui, si parla d’altronde di un vero e proprio punto di riferimento della musica rock, che alle spalle ha 120 milioni di dischi venduti e 60 anni di carriera. Ad esempio, lo scorso anno ha venduto il suo catalogo musicale per 100 milioni di dollari. I suoi brani più famosi? Maggie May e Da Ya Think I’m Sexy. Di recente ha anche ceduto testi e musica delle sue canzoni all’Iconic Artists Group di Irving Azoff, cioè una società entrata recentemente nel mercato dei cataloghi musicali.