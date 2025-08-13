Paul McCartney il fotografo: un viaggio intimo nei primi anni dei Beatles

C’è un momento preciso nella vita di Paul McCartney in cui la macchina fotografica diventa un compagno silenzioso, quasi un prolungamento del suo stesso sguardo.

Tra il 1963 e il 1964, e dunque quando i Beatles stanno per trasformarsi da fenomeno britannico a mito globale, McCartney decide di fermare il tempo attraverso un obiettivo Pentax. Quelle immagini, custodite per oltre cinquant’anni, sono ora al centro di “Rearview Mirror: Liverpool-London-Paris”, mostra che aprirà il 28 agosto alla Gagosian di Londra.

I Beatles negli scatti di Paul McCartney

L’esposizione offre uno sguardo intimo e non filtrato sul backstage della Beatlemania che stava venendo alla luce nascente. Tra i soggetti ci sono John Lennon che, senza l’incombente passione dei fan, che molti sostengono sia stata una delle cause dell’autodistruzione e dello scioglimento della band più famosa di tutti i tempi, passeggia libero sugli Champs-Élysées.

Ma anche George Harrison e Ringo Starr che chiacchierano e bevono camerini, e un Paul riflessivo, immortalato in un autoritratto nello stesso attico di Wimpole Street pochi minuti prima di comporre quella che poi sarebbe diventata nacque la melodia di Yesterday.

La lezione di Linda

Questa passione per la fotografia non è un episodio isolato nella vita di McCartney. Il legame con le immagini è parte della sua identità, e si è nutrito anche della relazione con Linda Eastman, fotografa di talento prima ancora di diventare sua moglie. Linda, erede dell’impero Eastman – la famiglia proprietaria della Kodak – era letteralmente nata con una macchina fotografica nelle mani. E aveva uno sguardo capace di cogliere l’essenza dei musicisti senza artifici, un dono che Paul ha sempre ammirato e che, a suo modo, ha assimilato.

Negli scatti esposti nella mostra si riconosce quella stessa sensibilità: il desiderio di catturare l’attimo autentico, senza preoccuparsi della perfezione formale. È una fotografia che racconta, più che mostra, che custodisce invece di esibire.

Si tratta di una delle molteplici iniziative che in questi giorni vengono offerte al pubblico per celebrare i sessant’anni di vita degli esordi discografici della band, a cominciare dal grandissimo successo di A Hard Day’s Night.

Beatlemania dall’interno con McCartney

Le foto non raccontano solo la gloria imminente, ma anche la quiete prima della tempesta. McCartney immortala i momenti di attesa nei teatri di Londra prima delle esibizioni, istanti di complicità tra i membri della band, e sguardi rivolti verso un futuro che nessuno poteva ancora immaginare così travolgente.

Sono immagini “non posate”, come le definisce la galleria, estremamente spontanee e rubate alla quotidianità di una band in trasferta. McCartney e i suoi compagni non recitano per l’obiettivo, cosa che avrebbero imparato a fare di lì a poco con i loro film. Anche perché chi scatta è uno di loro. Questo le rende un documento prezioso, forse il più autentico in assoluto tra le di moltissime fotografie ufficiali dell’epoca.

Dalla pellicola al presente

I negativi, che per decenni si erano creduti, sono stati riscoperti e restaurati. Oggi rivivono in stampe firmate da Paul McCartney, incorniciate in un design scelto da lui stesso. È un ritorno alle origini, ma anche un tributo al valore del ricordo: l’arte di fermare un istante per conservarlo oltre il tempo.

E forse non è un caso che, nel momento in cui queste immagini vedono la luce, McCartney continui a essere attivo sulla scena musicale e a progettare nuovi tour. Non è stata ancora annunciata alcuna data ufficiale, ma l’artista non ha mai escluso la possibilità di tornare con una serie di concerti celebrativi, magari proprio in coincidenza con la mostra, fondendo ancora una volta musica e immagini.

Un’eredità visiva e affettiva

“Rearview Mirror” non è solo una raccolta di fotografie: è il diario visivo di un’amicizia, di una complicità e di un momento storico irripetibile. È il ponte ideale tra il McCartney ventenne che osserva il mondo attraverso un obiettivo e l’uomo che, decenni dopo, continua a raccontare storie con la stessa curiosità.

E, come Linda gli ha insegnato, ogni scatto è una dichiarazione d’amore: per la musica, per le persone che hanno condiviso quel viaggio e per il potere silenzioso delle immagini.

Un appuntamento imperdibile per chi si trovasse a Londra: esposizione Gagosian, Davies Street, aperta dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 18 fino al 4 ottobre.