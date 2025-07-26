I Beatles tornano in vinile: ristampa speciale per i 60 anni di “A Hard Day’s Night”

A distanza di sei decenni dalla sua pubblicazione originale, e con qualche mese di ritardo rispetto alle sue celebrazioni – l’album “A Hard Day’s Night” dei Beatles torna sotto i riflettori grazie a una ristampa celebrativa che ha già fatto impazzire collezionisti e appassionati.

Il disco, uscito per la prima volta nel luglio del 1964, verrà nuovamente pubblicato in una speciale edizione in vinile rosso il prossimo 5 agosto, per celebrare i 60 anni dalla sua uscita.

I Beatles e A Hard Day’s Night

La ristampa, promossa da Apple Corps e Universal Music, è limitata a sole 10mila copie numerate, tutte stampate in vinile colorato da 180 grammi, e sarà disponibile esclusivamente in alcuni negozi selezionati e tramite prevendita online.

Un ritorno non solo fisico, ma anche simbolico: “A Hard Day’s Night” fu infatti il primo album dei Beatles composto interamente da brani originali firmati Lennon-McCartney, segnando l’inizio della fase più creativa della band.

L’importanza di A Hard Day’s Night

Il disco, trainato dalla title track diventata immediatamente iconica anche grazie all’omonimo film diretto da Richard Lester, è considerato una pietra miliare della cultura pop. Contiene hit come “Can’t Buy Me Love”, “If I Fell”, “And I Love Her” oltre ovviamente “A Hard Day’s Night”, ancora oggi tra le più ascoltate in streaming in tutto il repertorio beatlesiano.

Non è la prima volta che un anniversario importante viene celebrato con un’iniziativa simile, ma questa edizione si distingue per la cura nei dettagli: la grafica è fedele all’artwork originale UK, mentre la masterizzazione è stata curata proprio all’interno mitici Abbey Road Studios, quelli dove i Fab Four hanno provato e inciso quasi tutta la loro musica, partendo dai nastri analogici, quelli originali. Il tutto inserito in una confezione deluxe che include anche un fascicolo con note critiche e fotografie rare.

A Hard Day’s Night con Ringo e Paul in Radio

Secondo fonti britanniche l’uscita avrebbe già fatto registrare il sold out nelle prevendite e prenotazioni in diversi Paesi, compresa l’Italia. Si tratterebbe di uno dei titoli in vinile più attesi dell’anno, tanto che gli organizzatori non escludono una seconda tiratura non numerata da immettere in commercio a fine 2025 in una versione meno esclusiva e da collezione e più commerciale.

Intanto, l’album sarà protagonista anche di una retrospettiva speciale su BBC Radio 2, con uno show condotto nientemeno che da Paul McCartney e Ringo Starr che racconteranno aneddoti e ricordi legati alla registrazione e al tour di quell’estate. Un modo per riportare alla luce non solo la musica, ma anche lo spirito di un’epoca che ha cambiato la storia della cultura popolare.

Un album di importanza capitale

La celebrazione di “A Hard Day’s Night” arriva in un momento di forte riscoperta dei Beatles, anche tra le nuove generazioni. Dopo il successo del documentario “Get Back” e dell’ultimo singolo “Now and Then” pubblicato nel 2023, il mito beatlesiano sembra vivere una nuova primavera. La ristampa dell’album del 1964 è solo l’ultimo tassello di un mosaico che continua ad ampliarsi, confermando che, a 60 anni di distanza, la notte più lunga dei Beatles non è mai finita davvero.