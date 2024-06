Tutto pronto per l’evento in programma questo weekend a Milano, Party Like a Deejay 2024. Sabato 8 e domenica 9 giugno, ci saranno una serie di attività e iniziative che culmineranno con il concerto in serata e poi il ballo in Piazza del Cannone.

M2O Dancefloor, Sabato 8 e domenica 9 giugno, Piazza del Cannone si trasforma in un grande dancefloor a cielo aperto con, alle spalle, il meraviglioso Castello Sforzesco. Si balla con la migliore musica del momento proposta dai dj di m2o e da alcuni ospiti di livello nazionale e internazionale: Aldave, Boss Doms, Cherian, Danny Omich, DJ Shorty, LRNZ, Manuelito, Val S.

Alla sera, poi, appuntamento sul palco dell’Arco della Pace per le due grandi serate evento musicali di PARTY LIKE A DEEJAY 2024, la straordinaria festa firmata Radio Deejay con il meglio della musica pop italiana e grandi artisti e dj internazionali.

Party Like a Deejay 2024, programma 8 e 9 giugno, Arco della Pace, Milano

Eccoli gli artisti che si esibiranno al “Deejay Party”, la serata già sold out di sabato 8 giugno, tutta da cantare: Gaia, Geolier e Mahmood si aggiungono ad Alfa, Angelina Mango, Emma, Gazzelle, Ghali, Irama, Rose Villain e Tananai. Annunciata il 5 giugno scorso anche la partecipazione dei Club Dogo.

Articolo 31, Meduza, Rhove, Dj Shorty, Zerb e Tananai con uno speciale dj set si aggiungono ai già annunciati Albertino, Bob Sinclar, Cosmo, Kungs e Sophie and the Giants per l’imperdibile serata live di domenica 9 giugno, dalle ore 20.00, che trasformerà l’Arco della Pace di Milano nella più grande discoteca d’Italia.