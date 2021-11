Parole di burro è una canzone di Carmen Consoli pubblicata nel 2000.

E’ un brano estratto dal disco “Stato di necessità”, quarto album in studio della Cantantessa, uscito il 22 febbraio di quell’anno.

Parole di burro, significato canzone

Parole di burro è un brano -spesso conosciuto come Narciso- proprio per l’utilizzo delle parole di un narcisista, abile a modellare, convincere, affascinare e ammaliare le persone che lo circondano (“Raccontami le storie che ami inventare, spaventami, Raccontami le nuove esaltanti vittorie”). Un ironico “conquistami” di fronte all’uomo, ormai scoperto nella sua leggerezza, agli occhi di chi canta. Il Narciso citato sa come sedurre e convincere chi ha davanti ma, in questo caso, la consapevolezza è anche nello sguardo di chi “esalta” le sue qualità (“Stordiscimi, disarmami e infine colpisci, Abbracciami ed ubriacami, Di ironia e sensualità”).

Parole di burro, video ufficiale

Cliccando qui potete vedere il video ufficiale che accompagna la canzone, diretto da Francesco Fei, con la fotografia di Nicola Saraval e prodotto da Letizia Pepori per la Motion Picture House. La cantante si trova tra le vie di Marrakech con aria assorta e pensierosa.

Carmen Consoli, Parole di burro, Testo canzone

Narciso parole di burro

Si sciolgono sotto l’alito della passione

Narciso trasparenza e mistero

Cospargimi di olio alle mandorle e vanità, modellami

Raccontami

Le storie che ami inventare, spaventami

Raccontami

Le nuove esaltanti vittorie

Conquistami, inventami

Dammi un’altra identità

Stordiscimi, disarmami e infine colpisci

Abbracciami ed ubriacami

Di ironia e sensualità

Narciso parole di burro

Nascondono proverbiale egoismo nelle mie intenzioni

Narciso sublime apparenza

Ricoprimi di eleganti premure e sontuosità, ispirami

Raccontami

Le storie che ami inventare, spaventami

Raccontami

Le nuove esaltanti vittorie

Conquistami, inventami

Dammi un’altra identità

Stordiscimi, disarmami e infine colpisci

Abbracciami ed ubriacami

Di ironia e sensualità

Abbracciami ed ubriacami

Di ironia e sensualità

Conquistami, conquistami, conquistami, conquistami