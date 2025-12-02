Paola Turci e Francesca Pascale, la verità sulla rottura

Una grandissima ed emozionante favola e un sogno romantico, che è diventato una magica realtà. L’unione tra Francesca Pascale e Paola Turci ha fatto a lungo parlare di sé, praticamente ovunque. I primi scatti rubati, che le vedevano protagoniste di una giornata in barca, erano immediatamente divenute virali. Pian piano le due avevano deciso di uscire allo scoperto e di vivere a pieni polmoni, nonché alla luce del sole, il loro amore.

Un bel fidanzamento, la convivenza e poi, infine, il matrimonio. Entrambe vestite di bianco, hanno regalato in maniera molto generosa le loro emozioni di quel giorno molto speciale ai loro estimatori sui Social. Pochi e fidati amici ma, in compenso, tantissima allegria. Questi gli ingredienti della loro cerimonia civile, che è stata, secondo il racconto di alcuni invitati, tra cui una manciata di vip, molto intensa e commovente.

Inaspettatamente però il loro legame si è rotto dopo che avevano iniziato a circolare voci sulla loro rottura. La coppia non ha voluto commentare nulla al riguardo, ma in seguito non hanno nascosto che ciò che fino ad allora si era solo sussurrato, fosse una triste verità, lasciando, in tal maniera, i rispettivi fan a bocca aperta e con i cuori infranti.

Francesca Pascale e Paola Turci, i motivi dell’addio

In tantissimi, sui Social in primis, hanno iniziato a ricercare i motivi della rottura del loro legame, che sembrava molto solido, come in realtà poi non si è affatto rivelato. Oggi, come si evince dalle pagine di Vanity Fair, pare che il motivo scatenante della fine del loro matrimonio, sia stata la loro forte gelosia reciproca. Un sentimento che, tuttavia, pare che le due abbiano sempre nutrito ancor prima di sposarsi.

Amici in comune hanno raccontato, volendo però restare nell’anonimato, che la cantautrice non avrebbe apprezzato alcune battute che la politica avrebbe scambiato in TV con Francesca Fagnani, durante la sua seguitissima intervista a Belve. Sempre alcune persone vicine all’ormai ex coppia avevano sussurrato invece che, dal canto suo, la Pascale si fosse particolarmente seccata dopo aver visto alcuni video e scatti, apparsi perlopiù su Instagram, ove la Turci abbracciava la giovane attrice Valentina Dispari al Festival di Procida.

In ogni caso, né Francesca né Paola hanno voluto mai spiegare, nel corso di interviste e cuore aperto, la verità sulla fine della loro liason, preferendo restare in silenzio e occupandosi sempre di più delle loro mansioni professionali. Infine, non hanno mia smesso di mantenere un filo diretto coi loro fan, tenendo il più possibile aggiornati i loro profili sui Social, sia con la condivisione di Stories che di post, legati però per lo più alla sfera lavorativa.