Nel panorama musicale e televisivo, Paola Iezzi si conferma una figura di rilievo con una carriera che spazia dal canto alla produzione.Accanto a lei, da oltre diciotto anni, c’è il compagno Paolo Santambrogio, fotografo di moda e regista di videoclip musicali di fama internazionale, la cui collaborazione artistica e personale con la cantante ha arricchito

Paola Iezzi, chi è il compagno Paolo? 18 anni insieme e le nozze “in sospeso”

Nel panorama musicale e televisivo, Paola Iezzi si conferma una figura di rilievo con una carriera che spazia dal canto alla produzione.

Accanto a lei, da oltre diciotto anni, c’è il compagno Paolo Santambrogio, fotografo di moda e regista di videoclip musicali di fama internazionale, la cui collaborazione artistica e personale con la cantante ha arricchito ambedue le carriere.

Dal 2007, Paola Iezzi e Paolo Santambrogio condividono una relazione stabile e riservata, lontana dai riflettori. Paolo, nato a Milano nel 1978, ha avviato la sua carriera nel mondo della fotografia di moda con un servizio per Vanity Fair Italia e ha consolidato la sua fama collaborando con riviste prestigiose come Vogue Italia, Glamour e Cosmopolitan. Non solo, il suo talento lo ha portato a lavorare con grandi marchi di lusso come Fendi, Dolce&Gabbana e Trussardi.

La storia d’amore tra Paola Iezzi e Paolo Santambrogio

La loro unione, oltre che sentimentale, si è tradotta anche in una proficua collaborazione artistica: Paolo ha diretto numerosi videoclip di Paola, tra cui il video di Alone (2009), che ha ricevuto riconoscimenti e candidature ai premi Videoclip Italiano, e altri lavori come Se perdo te (2013) e Get Lucky (2014). Nonostante la proposta di matrimonio arrivata nel 2014, le nozze sono rimaste “in sospeso”, come ha scherzosamente raccontato Paola, sottolineando le differenze nei loro modi di intendere la cerimonia e la spiritualità, dato che Paolo è agnostico e non battezzato.

Una vita privata mantenuta con cura nel riserbo, senza figli, che ha permesso alla coppia di affermarsi sia nel mondo della musica che in quello della moda e dell’arte visiva, rappresentando un esempio di equilibrio tra vita personale e professionale.

Nata a Milano nel 1974, Paola Iezzi ha iniziato la sua carriera musicale insieme alla sorella Chiara, formando il duo di successo Paola & Chiara, celebre per brani come Vamos a bailar (Esta vida nueva), singolo che ha ottenuto disco di platino e riconoscimenti anche a livello internazionale. Dopo lo scioglimento del duo nel 2013, le due sorelle si sono dedicate a percorsi solisti e progetti personali, per poi tornare insieme sulle scene musicali nel 2023 in occasione del Festival di Sanremo.

Parallelamente alla musica, Paola ha sviluppato una carriera solista ricca di collaborazioni e pubblicazioni, spaziando dal pop al soul e R&B, con EP e album come A Merry Little Christmas (2017) e singoli recenti come Club astronave (2024). Non solo cantante, ma anche produttrice musicale e DJ, ha saputo reinventarsi negli anni, diventando nel 2024 giudice di X Factor su Sky, portando la sua esperienza e la sua autorevolezza al tavolo della giuria per la prima volta.

Il compagno di Paola, Paolo Santambrogio, è un fotografo e regista milanese che ha costruito una carriera solida e internazionale, specializzandosi in fotografia di moda e ritratti. La sua prima importante commissione risale al 2007 con Vanity Fair Italia. Da quel momento ha lavorato con i più importanti magazine di settore e brand italiani e internazionali, realizzando campagne pubblicitarie e servizi fotografici per nomi del calibro di Rita Ora, Valeria Golino, Luca Argentero e molti altri.

Parallelamente alla fotografia, Paolo ha sviluppato una carriera come regista di videoclip musicali e cortometraggi moda, con riconoscimenti in festival internazionali come il Fashion Film Festival Milano. Tra i suoi lavori più noti vi sono i video per i singoli di Paola Iezzi, come Alone, Se perdo te e Get Lucky, ma anche cortometraggi di alta moda e progetti innovativi di animazione digitale per marchi come Fendi.

La sua sensibilità artistica e la capacità di coniugare moda, musica e video lo hanno reso un professionista ricercato, capace di raccontare storie con immagini che uniscono estetica e narrazione.