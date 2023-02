Paola & Chiara hanno chiuso la Seconda Serata di Sanremo 2023 esibendosi all’1 di notte con Furore, un pezzo perfetto per la discoteca: un orario da apripista, dunque, per un brano in gara al Festival, iniziato 5 ore prima. Ma Paola e Chiara sono apparse emozionate, divertite, soddisfatte della loro prima performance all’Ariston venti anni dopo la loro prima volta. Il brano dance e la presenza di un corpo di ballo sul palco – curato da Luca Tommassini – ha fatto dell’esibizione un pezzo perfetto per una candidatura all’Eurovision Song Contest 2023. Difficile, però, che le sorelle possano vincere il Festival e volare a Liverpool a maggio: la classifica generale della Sala Stampa le vede al 14esimo posto, esattamente a metà classifica.

Sulla scia di sonorità in pieno stile Paola & Chiara, le sorelle Iezzi hanno realizzato una hit tutta da ballare e cantare, scritta da Paola Iezzi, Chiara Iezzi, Federico Mercuri, Giordano Cremona, Leonardo Grillotti, Eugenio Maimone, Jacopo Ettorre, Alessandro La Cava. Incorniciato da un beat trascinante ed incisivo, il testo di Furore è la perfetta prosecuzione di quell’atmosfera da Festival che, con “il ritmo che cresce”, ci invita a lasciarci andare e a “Ballare, ancora ballare, come se fosse l’ultima canzone”. Paola e Chiara hanno raccontato, in merito alla loro canzone:

“Per il nostro ritorno volevamo un pezzo dance che riaccendesse l’entusiasmo, fare festa, portare qualcosa di brillante, divertente e controcorrente sul palco. Vogliamo donare tutta l’energia che abbiamo al pubblico che ha voluto così tanto il nostro ritorno e ci ha aspettato con affetto: “Furore” la dedichiamo a loro!”

Vedremo come andrà nei prossimi giorni, a partire da questa sera, giovedì 9 febbraio, con il secondo ascolto e il voto di Demoscopica e del pubblico a casa tramite televoto.

Incontriamo Paola & Chiara in Sala Stampa per la loro conferenza post-esibizione: diretta alle 15.20 qui su Soundsblog.