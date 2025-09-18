Ozzy Osbourne, arriva il documentario “No Escape From Now” | Dove e quando vederlo

Il film, diretto da Tania Alexander con la collaborazione della famiglia Osbourne, ripercorre gli anni più recenti tra incidenti, interventi e il sogno di salutare i fan con un ultimo concerto. Nel trailer scorrono studio session legate alle registrazioni di “Patient Number 9”, album del 2022 e molte immagini intime con la moglie Sharon e i figli, Jack e Kelly, coinvolti sia come autori che come produttori del progetto.

Ozzy Osbourne, No Escape From Now

“No Escape From Now” promette un racconto diretto e privo di retorica sugli ultimi sei anni della vita di Ozzy Osbourne, tra la diagnosi di Parkinson, le complicazioni dopo una caduta domestica e una lunga riabilitazione che ha inciso su postura e deambulazione.

Un film verità

La regia di Tania Alexander punta su una prospettiva di famiglia: testimonianze di Sharon, Jack e Kelly inquadrano il percorso medico e psicologico, mentre le sequenze in studio raccontano il luogo dove il cantante ritrova, almeno in parte, la sua identità artistica. La casa, la piccola sala prove, in uno sforzo incessante per riprendere a camminare: cosa che purtroppo non gli riuscirà nel corso del suo show.

Un obiettivo coraggioso e autorevole che non vuole in alcun modo aggiungere altre auree di moto a Ozzy quanto piuttosto documentare il modo in cui per lui la musica è rimasta un appoggio e una grande motivazione anche quando il corpo ormai non rispondeva più.

‘Ozzy: No Escape From Now’ premieres on @ParamountPlus on October 7 pic.twitter.com/9PupdvlVuf — Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) September 17, 2025

Ozzy Osbourne, dal sogno del palco a “Patient Number 9”

Il trailer mostra un Ozzy determinato a costruire un addio all’altezza della sua storia, pur consapevole dei limiti imposti dalla salute. L’idea del saluto prende forma anche al lavoro sul suono: tornare ogni giorno in studio, incidere nuove parti, inseguire la miglior prestazione possibile.

In questo quadro si inserisce “Patient Number 9”, tredicesimo e ultimo album in studio uscito nel 2022, di cui il film riprende momenti di registrazione, sottolineando come l’attività creativa abbia avuto un valore quasi terapeutico. È la musica a scandire il ritmo del documentario, tra ricordi, scelte delicate e il confronto con la propria voce.

L’ultima apparizione e la data di uscita

A fare da sfondo e a chiudere il documentario c’è ovviamente moltissimo dell’ultima apparizione pubblica di Ozzy, a inizio luglio 2025, durante “Back to the Beginning”, l’omaggio all’epopea dei Black Sabbath ak Villa Park di Birmingham con la presenza di ospiti straordinari come Aerosmith, Guns and Roses, Yungblud e molti altri.

Un’apparizione affrontata con sforzo e caparbietà, che ha assunto il senso di un vero commiato soprattutto dopo la notizia della morte del cantante, avvenuta il 22 luglio all’età di 76 anni.

“No Escape From Now” arriverà su Paramount+ lunedì 7 ottobre, con una distribuzione internazionale che punta a raggiungere anche chi non ha potuto seguire da vicino le tappe finali del percorso dell’artista.