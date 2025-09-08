Il ricordo di Ozzy Osbourne con Yungblud e Steven Tyler agli MTV VMA

Esibizione rock ma emozionante e commovente agli MTV VMA per ricordare Ozzy Osbourne scomparso poche settimane fa: sul palco con un intensissimo set di otto minuti Yungblud, Steven Tyler e Joe Perry

“È qui con me” dice Yungblud arrivando sul red carpet degli MTV VMA e mostrando la collana a croce resa celebre da Ozzy Osbourne che lo stesso leader e cantante dei Black Sabbath gli aveva personalmente regalato.

Non poteva che essere lui, dunque, una delle voci incaricate di ricordare il rocker scomparso dopo una lunga malattia pochi giorni dopo la sua ultima esibizione in pubblico a Birmingham.

Ozzy Osbourne rivive agli MTV VMA

Yungblud ha voluto in qualche modo testimoniare il suo profondo legame con Ozzy e tenere vivo lo spirito del “Prince of Darkness” anche dopo la sua scomparsa. L’artista britannico arriva a petto nudo con giacca biker in pelle foderata, pantaloni in pelle, stivaletti, catene e un maxi belt buckle: total black gotico, ma il fulcro è proprio quella croce.

Emozione vera per Ozzy agli MTV VMA

Sul palco Yungblud sale per primo attaccando una versione dirompente di Crazy Train, accompagnato da Nuno Bettencourt, chitarrista degli Extreme. La band poi attacca Changes, scelta azzeccatissima che per altro Yungblud sta riproponendo live in tutti i suoi concerti.

Poi sul palco salgono anche gli Aerosmith Steven Tyler e Joe Perry per una meravigliosa versione di Mama I’m Coming Home. Bellissimo il momento alla fine in cui i tre si abbracciano al centro del palco con Tyler che si commuove e non riesce a trattenere le lacrime.

Yungblud, erede di Ozzy

A soli 28 anni, Yungblud (il cui vero nome è Dominic Harrison) era il giovane che più di ogni altro Ozzy ammirava: “Lo conosco da quando ho cominciato a suonare sul serio, mi ha invitato a casa sua, mi ha raccontato la vita che faceva quando aveva la mia età, mi ha suggerito di non fare le sue stesse cazzate ma di non tirarmi mai indietro. Negli ultimi anni il nostro rapporto si era fatto molto stretto e affettuoso. Per me che lo ammiravo come artista conoscerlo come uomo è stato un dono straordinario. Così come averlo perso è un colpo durissimo”.

I premi degli MTV VMA

La serata degli MTV VMA si è chiusa con la vittoria di Lady Gaga come artista dell’anno, di Ariana Grande per il miglior video con Britghter Days Ahead, di Rosé e Bruno Mars per APT come miglior singolo e di Serena Carpenter come miglior artista pop. Nella sezione rock premio ai Coldplay per All my love.