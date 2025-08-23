Ozzy Osbourne, l’impatto economico e culturale del suo ultimo concerto a Birmingham

Lo show che ha chiuso la storia dei Black Sabbath è stato uno degli eventi più remunerativi di sempre per la città di Birmingham sia commercialmente che dal punto di vista della promozione

Il 5 luglio 2025, Villa Park a Birmingham è diventato il palcoscenico di un evento che resterà impresso nella storia della musica e della città stessa: l’ultimo concerto di Ozzy Osbourne e dei Black Sabbath.

A un mese esatto dalla sua scomparsa, avvenuta il 22 luglio all’età di 76 anni, nuovi dati confermano l’impatto straordinario che questa serata ha avuto non solo dal punto di vista emotivo, ma anche economico.

Un’analisi da record

Secondo le stime condotte dall’Università di Birmingham, il concerto Back to the Beginning ha generato un totale di 33,8 milioni di sterline in entrate economiche lordo, dei quali ben 27,6 milioni sono rimasti nel West Midlands. Un risultato che colloca l’evento tra i più rilevanti nella storia culturale recente della regione.

L’analisi, realizzata attraverso il modello SEIM-UK (Socio-Economic Impact Model for the UK), è stata la stessa utilizzata in occasione dei Commonwealth Games del 2022, e ha calcolato le ricadute non solo dei biglietti venduti, ma anche di pernottamenti, trasporti, ristorazione e altre spese legate all’afflusso di fan.

Ozzy Osbourne e il suo ultimo show

I 42mila biglietti disponibili per il concerto sono stati esauriti in pochi minuti, con una forbice di prezzo che andava dalle 197 alle 834 sterline. Circa il 20% dei biglietti è stato acquistato da fan internazionali, testimoniando ancora una volta l’attrazione globale di Osbourne e dei Black Sabbath che di fatto hanno portato in città una massa notevolissima di turisti.

L’evento non è stato solo un tributo al “Prince of Darkness”, ma anche l’occasione irripetibile di rivedere insieme sul palco i quattro membri originari dei Black Sabbath: Ozzy, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward. Non accadeva da oltre vent’anni, e il momento ha avuto un valore simbolico enorme, suggellando la storia della band che a Birmingham, negli anni Sessanta, diede vita a un genere musicale destinato a cambiare il mondo: l’heavy metal.

Back to the Beginning, concerto irripetibile

Accanto a loro, una line-up stellare che ha visto la partecipazione di gruppi come Metallica, Guns N’ Roses e Anthrax, oltre a tributi e messaggi video di celebrità del calibro di Jack Black, Ricky Gervais e Dolly Parton. Per il pubblico, molti dei quali giunti in città dall’estero, è stato un vero pellegrinaggio musicale.

Se da un lato i numeri impressionano per la loro portata, l’impatto del concerto e della figura di Ozzy Osbourne va ben oltre i dati economici.

Il dottor Matt Lyons, autore dello studio dell’Università di Birmingham, ha sottolineato come Ozzy sia diventato un simbolo della città: dal famoso “Ozzy the Bull” che accoglie i viaggiatori alla stazione New Street, fino ai murales e ai luoghi di culto legati ai Black Sabbath. La sua musica ha rappresentato un manifesto di creatività operaia e resilienza, trasformando l’immagine industriale di Birmingham in un epicentro culturale globale.

Incassi da record in beneficenza

Il concerto ha inoltre contribuito a una raccolta fondi straordinaria: circa 140 milioni di sterline sono stati devoluti a favore di enti benefici come Cure Parkinson’s, il Birmingham Children’s Hospital e l’Acorn Children’s Hospice, grazie alla vendita di merchandise e alla condivisione in streaming dell’evento.

L’addio al Prince of Darkness

Ozzy, costretto a esibirsi seduto su un trono senza potersi alzare a causa delle sue fragili condizioni di salute, ha regalato al pubblico un’ultima, commovente performance: “Non avete idea di come mi senta. Grazie dal profondo del cuore”, ha detto commosso al microfono, ricevendo una commovente standing ovation da parte dei fan che lo hanno accompagnato per tutta la sua carriera.

Poche settimane dopo, il 30 luglio, migliaia di persone hanno affollato le strade di Birmingham per assistere al corteo funebre che ha accompagnato la bara di Ozzy Osbourne fino alla Black Sabbath Bench. Le immagini dei fan in lacrime, i tributi floreali e la presenza della sua famiglia hanno testimoniato l’affetto universale per un artista che ha lasciato un segno indelebile.

L’eredità di Ozzy Osbourne

Il lascito di Ozzy Osbourne non si misura soltanto nei dischi venduti, nei premi ricevuti o nelle cifre milionarie legate al suo ultimo concerto. La sua eredità più grande è quella di aver dato voce a una generazione di outsider, di aver trasformato il rumore della fabbrica in arte, di aver reso Birmingham la capitale mondiale dell’heavy metal.

Il Back to the Beginning non è stato solo un concerto, ma un rito collettivo, una celebrazione della musica e della vita. Un ultimo atto che ha dimostrato come Ozzy, anche nell’addio, sia riuscito a incarnare lo spirito del rock: ribelle, intenso, immortale. Intanto si parla con sempre maggiore insistenza di un tour anche per Tony Iommi pronto a riportare da solo in scena i grandi successi della band…