È uscito “Overdrive”, il nuovo brano di Post Malone, superstar globale nominata ai Grammy Award, estratto dal suo quinto attesissimo disco, “Austin”, in uscita il prossimo venerdì 28 luglio.

“Overdrive” è il terzo estratto dal nuovo album e arriva dopo il successo di “Chemical”, attualmente stabile nella top 10 della classifica Earone, e “Mourning”, che segnano l’alba della prossima era di Post Malone, e suscitando grande attesa per l’uscita dell’album “Austin”.

A seguire testo, traduzione e significato della canzone.

Overdrive, Significato, ascolta la canzone

Nella traccia Post Malone riflette su una relazione sentimentale e si apre ad un racconto intimo, passando dai ritmi hip-hop a una melodia più tranquilla guidata da chitarra e pianoforte.

Per lei cambierebbe stile di vita, si toglierebbe anche ogni tatuaggio sul suo corpo, farebbe di tutto pur di poterla avere accanto.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE ‘OVERDRIVE’

Post Malone, Overdrive, Testo della canzone

I spend my nights on overdrive

I live my life so overtired

And there’s nowhere I can hide

Now I live my life on overdrive

I could be more like him if that’s cool to you

I’d do anything to be cool to you

Cool to you

I spend my nights on overdrive

I live my life so uninspired

There ain’t no angels in this world

So I live my life on overdrive

I’d remove my tattoos if that’s cool to you

I’d do anything to be cool to you

Cool to you, uh

I could end it with her if that’s cool to you

I’d do anything to be cool to you

Post Malone, Overdrive, Traduzione della canzone

Passo le mie notti in overdrive (a tutta birra, al massimo)

Vivo la mia vita così stanco

E non c’è nessun posto dove posso nascondermi

Ora vivo la mia vita in overdrive

Potrei essere più simile a lui se per te va bene

Farei qualsiasi cosa per essere gentile con te

Cool, divertente, per te

Passo le mie notti in overdrive

Vivo la mia vita in modo così privo di ispirazione

Non ci sono angeli in questo mondo

Quindi vivo la mia vita in overdrive

Mi toglierei i tatuaggi se per te va bene

Farei qualsiasi cosa per essere gentile con te

Bello per te, uh

Potrei farla finita con lei se per te va bene

Farei qualsiasi cosa per essere gentile con te