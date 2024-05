La scaletta e l’ordine delle canzoni di Tate McRae in concerto al Fabrique di Milano, giovedì 16 maggio 2024: orario, come arrivare

Tata McRae è in concerto stasera, 16 maggio 2024, al Fabrique di Milano con una nuova data del suo “Think Later” tour, a sostegno del suo secondo album in studio, l’omonimo Think Later (2023). È iniziato il 17 aprile 2024 a Dublino, con spettacoli in tutta Europa, Nord America, Asia e Oceania. Si concluderà a Wellington il 21 novembre 2024 e comprenderà 63 show. Opening del suo concerto anche nella tappa italiana sarà charlieonnafriday, un rapper e cantautore americano. Ha attirato l’attenzione con il suo album di debutto ONNAFRIDAY, pubblicato da Island Records. Qui sotto potete leggere la scaletta delle canzoni, orario e informazioni sui biglietti.

La scaletta del concerto di Tate McRae al Fabrique di Milano, giovedì 16 maggio 2024

think later

hurt my feelings

uh oh

what’s your problem?

feel like shit

calgary

stay done

messier

cut my hair

rubberband

exes

grave

guilty conscience

we’re not alike

she’s all i wanna be

you broke me first

run for the hills

greedy

ORARI UFFICIALI:

ore 19:00 Apertura porte

ore 20:00 Charlie Onna Friday (support)

ore 21:00 Tate Mcrae

Informazioni sui biglietti per Tate McRea al Fabrique di Milano

Il concerto di Tate McRae al Fabrique di Milano è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 16 maggio 2024.

Come arrivare al Fabrique di Milano

Ecco come arrivare al Fabrique di Milano:

Metro: la fermata della metropolitana più vicina a la Fabrique è quella di ROGOREDO FS. Da qui potete prendere la Linea 88/ dalla fermata “Rogoredo FS – V.le Aviazione” per 11 fermate e scendete in “Via Fantoli / Via Mecenate”.

In treno: Milano Rogoredo è la stazione ferroviaria più vicina al Fabrique. Da qui potete poi la Linea 88/ dalla fermata “Rogoredo FS – V.le Aviazione” per 11 fermate e scendete in “Via Fantoli / Via Mecenate”.

Da Milano Centrale prendete la Linea 60 da P.za Duca D’Aosta per 11 fermate a scendete a “Via Cadore / C.so Ventidue Marzo”. Da qui prendete la linea 27 per 13 fermate e scendete in “Via Mecenate / Via Fantoli”.

Da Milano Porta Garibaldi prendete la metropolitana Linea 2 (Verde) in direzione Gessate / Cologno e scendete a Piola. Da Piola prendete la linea 90 (Circolare destra) per 7 fermate e scendete alla fermata “V.le Campania / V.le Corsica”. Da qui prendete la linea 27 per 10 fermate e scendete in “Via Mecenate / Via Fantoli”.

Da Milano Cadorna percorrete 300 metri e andate alla fermata della Linea 27 “Corso Magenta / Via Nirone”. Prendete la Linea 27 per 24 fermate e scendete in “Via Mecenate / Via Fantoli”.

In auto, invece, è consigliato di uscire a Mecenate – tangenziale est oppure Uscita Camm – tangenziale est