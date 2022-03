Beyoncé si esibirà alla cerimonia degli Oscar 2022 in onda questa notte, ora italiana. Sebbene i dettagli della sua esibizione non siano stati resi noti, la cantante dovrebbe eseguire la sua canzone nominata, “Be Alive”, di King Richard. Altre performance della serata includono “Dos Oruguitas” di Encanto con Sebastián Yatra, “No Time To Die” di No Time To Die con Billie Eilish e FINNEAS e “Somehow You Do” di Four Good Days con Reba McEntire. Secondo un comunicato stampa, anche Van Morrison era stato invitato a esibirsi in “Down to Joy” da Belfast, ma non ha potuto partecipare a causa dei programmi del tour.

Serena Williams, la cui vita è narrata attraverso il film, ha raccontato al Jimmy Kimmel Live!:

“Quando il film è stato realizzato, non poteva esserci nessun’altra persona che potesse scrivere questa canzone al di fuori di Beyoncé. Questo perché abbiamo avuto un percorso simile, ci siamo allenate fin da bambine per raggiungere il nostro obiettivo. Suo padre, Mathew Knowles, è stato enormemente coinvolto nella sua carriera, come sua madre Tina e sua sorella Solange. Per noi era l’unica risposta e lei ci ha coinvolte e non aveva dubbi che l’avrebbe composta lei”

Be Alive, di Beyoncé, è stata candidata anche ai Critics’ Choice Awards e ai Golden Globes 2022. Testi e musiche di Beyoncé Knowles e Darius Scott Dixson.

Come riportato dai colleghi di TvBlog, la diretta della cerimonia andrà in onda anche su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. La Notte degli Oscar 2022, successivamente, sarà riproposta lunedì 28 marzo 2022 su Sky Cinema Oscar nel pomeriggio. Il meglio dell’edizione di quest’anno, invece, andrà in onda in prima serata, sempre il 28 marzo, alle ore 21:15, su Sky Cinema Oscar e su Sky Uno, disponibile anche on demand su Sky e NOW e, in chiaro, su TV8 (sempre il 28 marzo alle ore 23:45).