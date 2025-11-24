Oroscopo, un segno piangerà lacrime amare: notizia choc per un altro

Doccia fredda in arrivo per alcuni. Si tratta di qualcosa che sconvolgerà in maniera molto forte e alquanto repentina la loro esistenza che fino a pochi giorni fa era tutto sommato serena. E lo era soprattutto dal punto di vista sentimentale. Se, infatti, per lungo tempo chi è nato sotto questo segno zodiacale si era convinto, non senza tante riflessioni, di aver finalmente trovato la persona giusta con la quale pensare concretamente al futuro, ora si renderà conto di avere a che fare con qualcuno che non esiste, se non nel mondo dei sogni.

Il grave errore commesso è quello di aver idealizzato, per il forte bisogno di sentirsi amato e di amare follemente a propria volta, qualcuno che poi, con il trascorrere dei mesi, si è rivelato ben diverso da come lo si era pensato. L’idealizzazione è stata forte, ma quando la maschera cadrà profonda sarà la delusione di chi ha investito tante energie e soprattutto tanto sentimento in quella relazione, mettendosi seriamente in gioco.

Il che, per persone tanto diffidenti, non è stato facile. E così si rischia concretamente di lasciarsi andare e di non credere più all’amore nella vita reale. Chi subirà questo choc tenderà a chiudersi nuovamente in sé stesso, sostenendo di non essere fatto per il principe dei sentimenti e, pertanto, di dover rimanere solo, al fine di evitare la creazione di altri pesanti danni di stampo emotivo e psicologico.

Oroscopo, il crollo in amore per un segno

Il segno in questione è il Cancro, che nelle ultime settimane è stato uno dei più fortunati di tutto lo Zodiaco, soprattutto per quanto concerne il vasto mondo dei sentimenti. Si è concesso dichiarazioni importanti, ma adesso dovrà ritrattare, rendendosi conto di avere a che fare con un partner che non esiste.

Una persona che ha finto di essere quello che non era, con il preciso scopo di conquistarlo, pur sapendo che l’impresa non fosse per nulla facile. Adesso però la sceneggiata è stata scoperta e chi ha recitato non può fare altro che battere la ritirata. Le ferite da curare sono tante e profonde, ma la storia non si può più aggiustare perché la ormai ex dolce metà ha perso la sua fiducia nei suoi confronti.

Choc per uno, vittoria per altri due

Chi vivrà tutto questo sono i nati sotto il segno della Vergine. Costoro mostreranno la loro eccessiva razionalità, dimenticandosi della dolcezza dimostrata in precedenza e che, in realtà, non posseggono ampiamente nel loro DNA. Per loro sarà, tuttavia, un vero choc scoprire di essere stati scoperti. Avevano infatti pensato di aver costruito un bel piano di conquista che, però, sta andando in fumo.

A prendersi beffa di loro saranno i veri combattenti e strateghi dello Zodiaco, ovvero gli Ariete e i Leone, prontissimi a consolare con le loro armi e il loro ingente fascino i Cancro afflitti dalle pene d’amore. Quest’ultimi non sapranno resistere al loro carisma e, vinti soprattutto dalla sensibilità dei primi, ricominceranno pian piano a credere nell’amore.