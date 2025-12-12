Oroscopo, per un segno arriva una grande rivelazione, un altro diventerà ricco mentre un terzo farà un clamoroso colpo di testa.Altri fuochi d’artificio e sorprese per alcuni segni dello Zodiaco durante il mese più festivo dell’anno. Natale è, come sia il calendario che l’agenda ci insegnano, è ormai alle porte. Per quasi tutti si prospettano

Oroscopo: tensioni e rivelazioni per un segno, un altro riceverà tanti soldi e uno avrà un colpo di testa

Oroscopo, per un segno arriva una grande rivelazione, un altro diventerà ricco mentre un terzo farà un clamoroso colpo di testa.

Altri fuochi d’artificio e sorprese per alcuni segni dello Zodiaco durante il mese più festivo dell’anno. Natale è, come sia il calendario che l’agenda ci insegnano, è ormai alle porte. Per quasi tutti si prospettano dunque tante serate e giornate in famiglia, nonché ore trascorse ai fornelli, con il preciso obiettivo di cucinare qualcosa di buono per sé e per i propri cari.

Non manca nemmeno la classica corsa ai regali. Tuttavia ci sono alcuni segni che proprio in questi giorni soffrono di attacchi molto forti di malinconia. A viverli intensamente sulla propria pelle, dando sfogo alla sua fragilità più profonda, è uno dei più sensibili di tutto quando lo Zodiaco, sebbene tenda, talvolta anche troppo, a mascherare la sua eccessiva sensibilità dietro la sua proverbiale corazza da duro.

Adesso però avrà la forza, nonostante la malinconia che pervade il suo cuore, di guardarsi dentro e di comprendere che se la sua sofferenza è così forte, evidentemente quello che ha vissuto fino ad oggi non lo rende poi tanto felice. Metterà dunque in discussione amicizie ma, soprattutto, se in coppia, quella relazione che, apparentemente, sembra vincente ma che, in realtà, non lo è affatto.

Oroscopo, tensioni e rivelazioni per un segno

Il segno in questione è il Cancro, che mai come nelle ultime settimane ha vissuto sbalzi di umore molto forti. Si è gettato senza paracadute in un legame che, già fin dalle prime battute, aveva mostrato parecchie crepe ma lui, bisognoso d’amore come pochi, aveva decido di crederci fino in fondo, idealizzando la persona che aveva al suo fianco.

Ora però non ha più il desiderio di fingere e inizierà a mettere i classici puntini sulle i. La tensione sarà a mille e rischia concretamente di vivere un Natale da single, in attesa però di trovare, secondo il suo sogno romantico la persona giusta. Una ricerca che andrà a buon fine se vorrà in primis capire che cosa voglia davvero da sé stesso e se avrà la capacità di dichiararsi apertamente, senza mettere in atto tanti giochetti per la paura di un rifiuto.

Un segno diventa ricco, uno vivrà un bel colpo di testa

Chi invece trascorrerà delle feste particolarmente felici e ricche, sotto ogni punto di vista, è la Vergine, il segno più perfezionista dello Zodiaco che approfitterà dei giorni di riposo per prendersi cura della propria persona, non solo fisicamente parlando. E potrà tranquillamente permetterselo, visto che proprio in questi giorni riceverà ottime notizie sul fronte lavorativo che, in molti casi, riguarderanno aumenti di stipendio e interessanti promozioni. Tanti soldini dunque in arrivo per lui.

Un super colpo di testa, infine, lo metterà in atto l’Acquario. Infatti con il preciso scopo di seguire i propri sogni non si farà alcun problema a partire, senza avvertire quasi nessuno, per un viaggio lontano in dolce compagnia o, semplicemente, per staccare la spina, da solo. Il suo desiderio di relax sarà altissimo, così come quello di divertirsi senza badare a spese. Peccato che poi a Gennaio il suo conto in banca potrà rivelargli un’amara sorpresa.