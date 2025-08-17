Oroscopo metà agosto: un segno perde tutto, un altro si innamora pazzamente

Oroscopo di metà Agosto, c’è chi perde ogni cosa e chi si innamora follemente.Non smette mai e poi mai di stupirci, di emozionarci e, talvolta, di farci rimanere male il piano delle stelle e, soprattutto, della Dea Bendata. Sfidarla è dura e, per certi versi, si può rivelare una battaglia persa. L’Oroscopo è qualcosa che

Oroscopo di metà Agosto, c’è chi perde ogni cosa e chi si innamora follemente.

Non smette mai e poi mai di stupirci, di emozionarci e, talvolta, di farci rimanere male il piano delle stelle e, soprattutto, della Dea Bendata. Sfidarla è dura e, per certi versi, si può rivelare una battaglia persa. L’Oroscopo è qualcosa che ci sta molto a cuore e, dati alla mano, suscita maggiormente i nostri interessi nel periodo estivo e, ancora di più, se coincide con quello vacanziero.

Qualora poi fossimo ancora single, è facile che desideriamo sapere cosa ci riserverà il futuro in campo amoroso. Al di là di ciò, siamo anche ben consci che non possiamo stare, come si suol dire, a dormire sugli allori. E infatti lo Zodiaco ci sta dando l’ennesima dimostrazione che se siamo stati sciocchi a pensare che quel che abbiamo ottenuto sia per sempre, ci siamo sbagliati e pure alla grande.

Difatti, come sostenevano gli antichi, tutto scorre. Noi stessi cambiamo, seppur talora, in maniera quasi impercettibile. Ergo il presente dura un attimo e diventa subito passato. Pertanto anche un progetto lavorativo che fino a poco, pochissimo tempo fa, andava alla grande, oggi potrebbe risultare non così vincente. E lo stesso si può dire di un legame sentimentale, soprattutto se nato da poco. E tutto ciò lo comprenderà molto bene un segno zodiacale che, come si evince fin dal titolo, sta per perdere tutto quanto in un battito di ciglia.

Oroscopo, il segno che sta per perdere tutto quanto

Stiamo parlando del Cancro, che capirà quanto abbia voluto disinteressarsi troppo dei suoi affari, se dotato di partita iva, per darsi alla pazza gioia. Ha delegato in maniera eccessiva e, alla fine, è rimasto con un pugno di mosche in mano. Non è stato molto presente e ha voluto vivere giornate spensierate, senza pensare eccessivamente al domani. E ora, per dirla in maniera colorita, si renderà conto di aver fatto i conti senza l’oste.

Stesso discorso se lavoratore non autonomo. La sua svogliatezza indurrà chi di dovere a fargli delle sonore strigliate e a ritenere che forse non sia più un elemento così valido nel team. Dulcis in fundo ma, ovviamente si fa per dire, capirà che quel sentimento che pensava fosse amore provato per quella persona non sia reale. Lo ha idealizzato essendo lui un sognatore e un romantico anche nel senso più etimologico del termine. E così, con il cuore affranto, le dirà addio.

Chi si innamora pazzamente, il colpo di scena

E qui arriva il clamoroso colpo di scena. Difatti, non farà in tempo a leccarsi le ferite, che ecco che l’Amore, quello Vero e con la A maiuscola, busserà alla sua porta. E lui, nonostante abbia paura di essere ferito nuovamente, non riuscirà a resistergli. Non ci sarà solo attrazione fisica, ma anche mentale e intellettuale. E ciò lo indurrà a diventare coraggioso e audace come non mai.

Tant’è che deciderà di dare ascolto alla sua anima, che talora non ascolta, dal momento che troppo impegnato a dare adito alle sue romanticherie che, alla fine, non lo portano da nessuna parte. Stavolta si innamorerà come un pazzo. Il suo modo di amare inizialmente come un adolescente si trasformerà in qualcosa di più forte e profondo se capirà che il suo equilibrio sentimentale è dato da un segno leader dello Zodiaco come il Leone e l’Ariete, anche se in apparenza possono risultare fin troppo irruenti e forti per lui.