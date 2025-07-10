Oroscopo, due segni troveranno l’amore. Scoppia la passione irrefrenabile

Oroscopo, per due segni dello Zodiaco arriva l’amore. La passione sarà a Mille.L’estate è la stagione ideale per intraprendere nuove conoscenze. Probabile è che un’amicizia speciale diventi qualcosa di più o che si trovi il coraggio di invitare fuori a cena quel collega che ci fa gli occhi dolci da tempo ma che abbiamo ignorato

Oroscopo, per due segni dello Zodiaco arriva l’amore. La passione sarà a Mille.

L’estate è la stagione ideale per intraprendere nuove conoscenze. Probabile è che un’amicizia speciale diventi qualcosa di più o che si trovi il coraggio di invitare fuori a cena quel collega che ci fa gli occhi dolci da tempo ma che abbiamo ignorato per mesi con la paura di non essere abbastanza. E poi tra una grigliata e una pizzata in compagnia ecco che ci vengono presentate nuove persone.

Facile è iniziare a scambiare quattro chiacchiere con il nostro vicino d’0mbrellone che può pure rivelarsi molto simpatico. In ogni caso in vacanza si tende a mostrare, soprattutto durante i primi incontri, il meglio di se e raccontare qualche bugia pur di arrivare alla conquista tanto agognata.

Segni zodiacali come l’Acquario, il più libertino di tutto lo Zodiaco, nonché come il Leone, un vero passionario, sono molto abili in tale direzione. Tanto più che i Leoncini, così come gli Arieti, in questo periodo stanno vivendo momenti molto importanti per la loro vita, sotto ogni punto di vista.

Se in apparenza, soprattutto i secondi, si sentono frastornati e, a tratti, confusi è perché sono in atto per loro grandi cambiamenti che li porteranno a svoltare e a dover prendere decisioni molto importantissime sia nel campo dei sentimenti che in quello prettamente professionale ed economico.

Amore e passione tra e per questi due segni dello Zodiaco

E saranno proprio loro, se vorranno lasciare indietro, almeno per il periodo estivo attualmente in corso, il loro essere stratega a poter vivere intense emozioni con un altro segno zodiacale apparentemente molto diverso. Se infatti da un lato l’Ariete è famoso per la sua grande determinazione che lo porta a svolgere con coraggio il suo essere leader, dall’altro non sempre vuole ascoltare il suo attegiamento impulsivo se si trova a che fare con qualcuno, almeno sulla carta, fin troppo diverso da lui.

E non c’è alcun dubbio, a tal proposito, che a esserlo sia il Cancro che in questo momento è più incline che mai all’innamoramento. Tuttavia, essendo molto sensibile e romantico, ha paura di innamorarsi di una persona dalla personalità tanto decisa. Sogna un partner forte e che sappia quel che vuole ma, nel contempo, lo teme. Ed è per tale motivo che predilige per le sue relazioni segni più simili a lui come la Vergine sebbene, alla lunga, risulti troppo pignolo e pesante per lui.

Tuttavia se Cancro e Ariete vorranno venirsi incontro riusciranno non solo a vivere un’estate ricca di passione ma anche, in alcuni casi, a incominciare un rapporto importante e duraturo nel tempo. Entrambi passionali potranno avere alti e bassi soprattutto a fine mese e verso Ferragosto ma se giocheranno sulla carta della sincerità niente e nessuno potrà spegnere il loro amore.