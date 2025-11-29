Oroscopo, due segni saranno travolti da un’ondata d’amore

Oroscopo, è in arrivo l’amore per due segni dello Zodiaco. Batticuore e passione a mille.

Grandissime novità in arrivo nelle prossime ore per alcuni fortunati. Per loro Cupido ha, infatti, deciso di apparecchiare una storia d’amore con i fiocchi con la complicità del pianeta Venere e della Dea Bendata che, a questo giro, ha deciso di non essere particolarmente capricciosa. Le stelle sono dunque dalla loro parte ma sta a loro ascoltarle e lasciarsi andare alla bellezza dell’amore.

E non si tratta di un flirt o di un banale fuoco di paglia, bensì di una storia importante. E questo aspetto, sebbene a lungo sognato ed agognato, potrebbe, a Onor del Vero, spaventare chi è appena uscito da un legame molto lungo, soffrendo nel profondo. Inoltre un animo eccessivamente sensibile potrebbe temere di farsi i classici film.

E così la paura di un rifiuto potrebbe inizialmente bloccare chi è, invece, super favorito dall’Oroscopo in campo amoroso. Un campo che tra l’altro un segno in particolare del vasto mondo dello Zodiaco predilige, ma nel quale non è sovente molto fortunato essendo capace di grandi slanci, salvo poi pentirsene amaramente in seguito, quando crede, anche solo dopo poche settimane, di aver trovato la persona giusta. E quando si accorge che così non è affatto, mette in atto un clamoroso, quanto repentino, dietro front.

Oroscopo, tanto amore per due segni

Il segno in questione è uno dei più sensibili in assoluto. Per lui, in realtà, si potrebbe pure parlare di fragilità profonda, nonché di delicata malinconia. Non per nulla quando soffre e non si sente compreso, tende a chiudersi a riccio. Si tratta del Cancro che, nonostante le numerose delusioni prese nel corso della sua vita, sogna sempre una bella famiglia e l’amore della vita.

Il suo terrore di soffrire talvolta lo porta a intraprendere sempre le solite strade con persone deboli e incapaci di renderlo veramente felici. Lottare per lui è complicato e teme amaramente il rifiuto. E così tende, fin troppo spesso ad accontentarsi. Pur essendo profondamente attratto da personalità forti e determinate, ritiene di non essere in grado di stare al loro passo né di reggere un confronto.

Eppure è proprio la sua accoppiata con il segno leader dello Zodiaco che risulterebbe, soprattutto ora, la più vincente. Si tratta dell’Ariete che, tuttavia, per riuscire ad arrivare definitivamente al cuore di un Cancro dovrebbe sforzarsi a non essere troppo duro al fine di non ferirlo. Di contro però l’altro dovrebbe diventare un pochino più coraggioso e bearsi della forza caratteriale della persona tanto determinata che ha accanto.