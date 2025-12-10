Oroscopo di oggi: un segno vola al primo posto, ma due devono fare molta attenzione

Oroscopo, un segno vola in altro, altri due dovranno stare sull’attenti.

Nuovo cambio di rotta per alcuni segni del vasto mondo dello Zodiaco. In particolare saranno tre quelli che potranno constatare sulla loro pelle, fin dalle prime ore della loro giornata, notevoli cambiamenti. Tuttavia, soltanto uno potrà cantare vittoria, visto che sarà al top sotto ogni punto di vista, mentre gli altri due non potranno, di certo, starsene sugli allori, visto che si prospettano per loro momenti molto tosti e complessi da accettare.

Le stelle e, soprattutto, la Dea Bendata che, si sa, è molto volubile e capricciosa, hanno infatti voluto tirare loro un tiro mancino che li lascerà senza parole, anche perché decisamente imprevisto. Tuttavia cercheranno, secondo le loro possibilità, di salvare il salvabile e di non gettarsi immediatamente nello sconforto più nero.

Di certo non è solito farlo uno dei due segni, che di suo sa essere molto razionale anche in amore, sebbene la sua eccessiva gelosia e il suo desiderio di controllo, nonché di voler avere sempre ragione, lo porta sovente a mettere in atto accese discussioni. Discussioni che ora non mancheranno né con il partner né con i colleghi sul lavoro, dove non sarà particolarmente ricettivo e volenteroso.

Oroscopo, chi cade e chi vola

E questo segno ha a che fare anche con quello che sta per svettare in alto. Se il primo è la Vergine che, dal canto suo, si è data molto da fare, soprattutto ultimamente, per conciliare bene gli impegni professionali con quelli sentimentali e familiari, ora non sa più che pesci pigliare. Il suo cervello sta andando in tilt perché si sta rendendo conto che quello in cui aveva creduto fino a poco tempo fa era soltanto una storiella che amava raccontarsi la sera prima di andare a dormire.

Profondamente sicuro di sé aveva voluto vedere la persona che è accanto ben diversa e capace di poterla pure plasmare a suo piacimento. Così non è stato e ora, dopo un confronto molto duro, dovrà rivedere le sue posizioni. Il che, per un segno tanto orgoglioso, può risultare particolarmente difficoltoso se non, un vero dramma. Non sarà, dunque, particolarmente brillante sul lavoro, dove tenderà pure ad assentarsi un po’ troppo al fine di tentare di ricucire un legame che, ormai, anche se non vuole accettarlo, è finito, senza alcuna possibilità di un bel ritorno.

E se troverà innanzi a sé un autentico muro da abbattere è perché, con molta probabilità, ha avuto e ha ancora a che fare, sebbene per poco, come farebbero intendere le Stelle, con il Cancro, che mai come ora è particolarmente forte dal punto di vista psicologico ed emotivo. Sa, infatti, che cosa vuole e, nonostante sia molto sensibile e, per certi versi pure fragile, non si arrenderà per conquistare ciò, e soprattutto, chi, vuole.

C’è chi avrà una nuova luce e chi cadrà in confusione

Adesso una nuova luce ha fatto capolino non solo nel suo cuore, ma anche nella sua mente. Non vuole pertanto più fingere e, preso il coraggio necessario, ha deciso di lottare per quella persona che pensava irraggiungibile ma che sa che potrebbe non esserlo se solo decidesse di non indossare più la maschera della persona sfuggente. In ambito professionale sarà letteralmente investito da una grandissima voglia di fare e di creare e ciò porterà anche, nonostante la crisi che serpeggia un po’ ovunque, a compensi economici decisamente interessanti.

Lo stesso non si potrà dire del Bilancia, che è entrato in un momento no dove non sa che cosa fare. La confusione più forte albeggia nella sua mente, annebbiata da troppi pensieri di diversa natura. In famiglia le cose non vanno sempre bene e nemmeno all’interno della coppia, sebbene l’intesa sia ancora presente. Ha bisogno di staccare la spina da tutto e da tutti e le prossime festività natalizie potranno essere uno strumento valido per poterlo fare, se sarà in grado di ritagliarsi del tempo per stare in solitudine.