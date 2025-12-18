Oroscopo di oggi, scoppia la passione tra due segni. Le stelle non mentono

Oroscopo odierno, ventata di passione per due segni dello Zodiaco. Giorni di fuoco per loro.Aria di novità per alcuni fortunati. La Dea Bendata, infatti, per loro, a pochissimi giorni dal Natale, ha riservato una grande sorpresa, se single. Difatti, per costoro, sono in arrivo giornate decisamente felici, in cui la passione sarà più forte, più

Oroscopo odierno, ventata di passione per due segni dello Zodiaco. Giorni di fuoco per loro.

Aria di novità per alcuni fortunati. La Dea Bendata, infatti, per loro, a pochissimi giorni dal Natale, ha riservato una grande sorpresa, se single. Difatti, per costoro, sono in arrivo giornate decisamente felici, in cui la passione sarà più forte, più viva e cocente che mai. Chiaro che sarà lasciato lorio il compito di gestirla in maniera intelligente e comprendere, con il senno di poi, se si tratterà solo di una fase momentanea o di qualcosa di ben più serio e duraturo.

In ogni caso nelle prossime ore non avranno nemmeno la minima intenzione di pensare a tutto ciò ma, al contrario, di vivere a cento allora ciò che le stelle hanno riservato, in maniera del tutto inaspettata. Tanto più che questi due segni aspettano da tempo di vivere sulla propria pelle sensazioni forti, dopo la conclusione di storie molto importanti e che hanno lasciato il segno.

È pertanto diventata un’urgenza, quella di avere accanto qualcuno che sappia risvegliargli lato, più che romantico, passionale, sebbene soprattutto uno dei due non creda nemmeno di possederlo, abituato come è a vivere a testa bassa, lasciandosi andare fin troppo spesso alla malinconia che nei casi più gravi è talmente forte da renderlo apatico e astioso nei confronti degli altri.

Oroscopo di oggi, ventata di passione per due segni

Il segno in questione è il Pesci che, a conti fatti, ha vissuto un 2025 decisamente sotto tono. Sul lavoro le cose non sono andate molto bene e il suo malumore si è ripercosso, inevitabilmente, anche nella sua vita privata, che da tempo fa acqua da tutte le parti. Ora però una ventata di ottimismo pervaderà il suo cuore. La sua mente sarà più lucida e non avrà più paura di non essere all’altezza di qualcuno o di qualcosa che fino a qualche giorno fa non avevano mai considerato.

L’incontro con uno Scorpione, sebbene sulla carta, in linea di massima non sia il suo ideale, potrà rivelarsi nelle prossime ore molto interessante ma solo se quest’ultimo terrà a bada la sua lingua particolarmente tagliente e la sua vivace irruenza. Caratteristiche queste che possono risultare per lui sovente molto deleterie non solo in ambito sentimentale, ma anche professionale.

I due vivranno giorni molto intensi e riscopriranno la gioia della vita di coppia con serate trascorse a lume di candela, passeggiate per i centri storici, illuminati dalle luminarie natalizie e momenti decisamente passionali. Solo il periodo post natalizio sarà in grado di far comprendere loro se oltre alla passione c’è di più.