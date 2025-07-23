Oroscopo di fine luglio: questo segno deve fare molta attenzione, opportunità per quest’altro

C’è un cambiamento in vista della fine del mese: il cielo cambia tonalità con il Sole che entra in Leone il 22 e una potente Luna Nuova in Cancro il 24. Insomma, c’è aria di energie cosmiche promettenti e per niente banali. Sotto questa combinazione celeste infatti, si accendono passioni, si accrescono intuizioni e, per alcuni, si profilano tensioni da non sottovalutare. Le stelle parlano di svolte, ma anche di richiami alla prudenza per chi si lascia travolgere troppo facilmente dalle emozioni o dalle provocazioni.

I segni di terra sono i grandi favoriti del momento, forti del sostegno di Marte che dona concretezza e tenacia. Bene anche per fuoco e acqua, ma con qualche riserva: se da un lato le intuizioni si fanno più intense, dall’altro c’è chi rischia di scottarsi se non tiene a bada i propri impulsi. È tempo di decisioni, di confronti sinceri e di piccoli bilanci da fare prima di affrontare il cuore dell’estate.

Ma chi deve davvero stare all’erta? E per chi, invece, si aprono scenari ricchi di possibilità? Vediamo nel dettaglio le previsioni segno per segno.

Le previsioni dell’Oroscopo

Nella fine di luglio un segno in particolare deve fare molta attenzione: si tratta dell’Ariete. Per i nati sotto questo segno, la settimana si preannuncia delicata. Le stelle consigliano autocontrollo e zero reazioni impulsive, specialmente in famiglia o nelle relazioni più strette. Il rischio è quello di innescare discussioni che avrebbero potuto essere evitate. Il consiglio di respirare, contare fino a dieci e usare la testa prima della lingua. Il Sole in Leone può offrire un piccolo aiuto, ma solo se l’Ariete è disposto a collaborare.

Ci sono intanto grandi occasioni per il Cancro: i nati sotto questo segno si trovano in una fase di rinascita emotiva. È il momento giusto per fare richieste, avanzare progetti, pianificare il futuro con lucidità e coraggio. Il cielo sorride anche nelle finanze e negli affetti, ma serve determinazione per cogliere davvero il meglio. Non abbiate paura di brillare: siete nel vostro momento migliore. Con il ritorno del Sole nel segno, i nati sotto il Leone respirano una boccata di energia. È la settimana giusta per affermarsi, prendere in mano la propria vita e dire finalmente qualche “no” liberatorio. Attenzione solo a non lasciarsi bloccare da piccole insoddisfazioni interiori: Saturno e Nettuno sono pronti a regalarvi chiarezza e prospettiva, se ascoltate la vostra parte più profonda.

I segni Pesci e Scorpione, entrambi segni d’acqua, vivono giorni intensi e profondi. I Pesci possono contare su fascino, ispirazione e tanta voglia di amare; gli Scorpione invece hanno tra le mani la possibilità di fare un salto di qualità in un progetto importante, ma devono smettere di rimandare. Infine i nati in Vergine potrebbero sentirsi sotto pressione: situazioni impreviste sul lavoro o in ambito familiare richiedono calma e sangue freddo. Gli Acquario, invece, devono imparare a dosare meglio le parole: Plutone li rende pungenti, ma non tutti sono pronti a incassare certe frecciate.