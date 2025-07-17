Oroscopo di fine luglio, Mercurio spariglia le carte. Per questi segni ricchezza in arrivo

Le stelle ci informano che l’ultima parte di luglio si preannuncia tutt’altro che noiosa. Il cielo astrologico si anima con un movimento importante: Mercurio entra nel focoso segno del Leone e, quasi subito dopo, cambia rotta iniziando la sua fase retrograda. Un’accelerazione seguita da una brusca frenata che influenzerà parole, decisioni e progetti. Come sempre, quando il messaggero degli dèi cambia passo, la realtà ci mette davanti a rallentamenti, ma anche a sorprendenti possibilità di revisione e guadagno.

Ci troveremo in un contesto astrologico fatto di luci e di ombre dove le cose certe cominciano a vacillare mentre i momenti di apparente confusione fanno nascere idee geniali. Sarà il Leone ad ospitare questo transito, amplificandone l’energia espressiva. Ma attenzione: chi confonde sicurezza con arroganza rischia di sbagliare tono, tempismo e direzione. È il momento di dare attenzione al linguaggio, soprattutto nei rapporti professionali e familiari. Ma non finisce qui.

I segni protagonisti

Questo Mercurio pazzerello non distribuisce solo dubbi e incertezze: per alcuni segni zodiacali, il suo passaggio potrebbe portare una vera svolta economica. Opportunità che sembravano sopite si rimettono in moto, idee abbandonate tornano in auge, e progetti accantonati trovano finalmente il loro spazio. Ecco chi, tra alti e bassi, potrà gioire di un colpo di fortuna o di un’entrata inaspettata.

Leone: il tuo palcoscenico è pronto, ma prima di calcare la scena dovrai fare i conti con qualche ripensamento. Mercurio retrogrado nel tuo segno ti spinge a guardarti dentro con sincerità. Sei sulla soglia di un cambiamento importante, ma prima devi rimettere ordine nei pensieri. La buona notizia? Una proposta lavorativa o un progetto personale accantonato torna alla ribalta. Se lo affronterai con spirito nuovo, potrà portarti prestigio e guadagni inaspettati.

Gemelli: Governati da Mercurio, siete sempre in movimento, ma questa retrogradazione vi chiede una sosta strategica. Idee che avevate lasciato nel cassetto potrebbero rivelarsi miniere d’oro. Concentratevi su ciò che vi fa brillare: scrittura, comunicazione, media. Una revisione attenta di un vecchio progetto può portare risultati sorprendenti entro agosto. Attenzione solo a non firmare nulla senza aver letto due volte.

Vergine: Anche per voi, figli e figlie di Mercurio, questa fase è delicata ma potenzialmente fruttuosa. Mentre sul lavoro si accumulano revisioni, incomprensioni e richieste fuori tempo, un’opportunità di guadagno può arrivare da fonti insolite: collaborazioni passate, contatti dimenticati, persino una proposta legata a un hobby. Restate con i piedi per terra, ma aprite la mente.

Capricorno: Il vostro momento arriva con la Luna Piena di luglio, che mette in luce il lavoro fatto nei mesi precedenti. Inaspettatamente, il riconoscimento economico che stavate aspettando potrebbe arrivare proprio adesso. Mercurio vi invita a essere pazienti e a non forzare nulla: le trattative più fruttuose matureranno dopo il 5 agosto, ma già ora si intravedono segnali positivi.

Bilancia: Mentre tutti parlano, voi ascoltate e osservate. È la vostra forza. In questo fine luglio, una questione finanziaria che sembrava risolta potrebbe tornare in gioco. E, sorpresa: si rivelerà favorevole. Valutate attentamente i dettagli e fidatevi dell’istinto. Un affare legato a immobili, bellezza o consulenze può portare più ricchezza del previsto.