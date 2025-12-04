Oroscopo di dicembre: un segno vivrà un desiderio irresistibile (e un altro dovrà dire finalmente la verità)

Oroscopo del mese di dicembre, per un segno è giunto il momento della verità mentre un altro ha un desiderio importante.

Dicembre è iniziato con grandi soprese e importanti cambiamenti per svariati segni del vasto mondo dello Zodiaco. Indubbiamente la Dea Bendata ha deciso di metterci lo zampino per scompigliare, ancora una volta, le carte. Adesso è giunta la resa dei conti per qualcuno che da troppo tempo ha cercato di vivere una vita non sua, volendo, in taluni casi senza rendersene conto, accontentare familiari, amici e partner.

In sostanza è stato per tanti mesi in una sorta di set cinematografico dove si è illuso di curare la regia di un bel film ma, in realtà, è stato solamente una comparsa vana nell’esistenza di altre persone per le quali non conta davvero. Di contro costoro sono state molto abili a indossare maschere e a non rivelare la loro identità anche quando la situazione si è fatta molto dura e complicata.

Ora però questo castello di falsità crollerà clamorosamente lasciando un segno dello Zodiaco decisamente sconvolto e senza parole. Se non vorrà ricominciare a sopravvivere ma vorrà, al contrario, incominciare realmente a vivere, dovrà, necessariamente, trovare la forza di chiudere un legame che sa di falsità e trovare anche il coraggio di riavvicinarsi a chi, proprio con lo scopo di vivere quella relazione, che ormai sa essere sbagliata, ha allontanato in maniera non sempre gentile e garbata.

Oroscopo, un segno dirà la verità, un altro ascolterà un suo desiderio

Chi vivrà tutto questo nelle prossime ore è il Cancro. Osservandosi con attenzione noterà un luce stanca nei suoi occhi, dovuta a una sofferenza profonda che ha voluto fin troppo ignorare. Il cuore sanguina e l’anima è ferita, in nome della sua ingente sensibilità che il più delle volte fa rima con fragilità. Tuttavia, un poco alla volta, ritroverà il sorriso innanzi a un segno forte e determinato, capace di metterlo in riga ma, nel contempo, di donargli pure la dolcezza della quale ha infinitamente bisogno, come l’Ariete.

A essere smascherato sarà il Vergine che, profondamente stanco di fingere di essere quello che non è, svelerà la sua vera essenza. E in questo periodo non brillerà particolarmente per empatia e simpatia. Stesso discorso per il Gemelli. Chi, invece, proverà un vivo desiderio di rivalsa è lo Scorpione. Non ha più paura di mettersi in gioco, di dire quello che pensa e di mettere in chiara luce il suo talento creativo. In Amore dimenticherà in un angolo polveroso la sua proverbiale irrequietezza per vivere sensazioni magiche e romantiche in coppia.