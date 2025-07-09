Oroscopo della settimana: momento negativo per questi 3 segni. Le previsioni

Oroscopo della settimana, si mette male per questi segni. Che cosa dicono le Stelle.L’estate è giunta al suo culmine e con lei il massimo desiderio di relax, riposo e avventure, perlopiù di stampo amoroso. Per chi è in coppia è anche fortissima l’esigenza di trascorrere del tempo di qualità con la propria dolce metà soprattutto

Oroscopo della settimana, si mette male per questi segni. Che cosa dicono le Stelle.

L’estate è giunta al suo culmine e con lei il massimo desiderio di relax, riposo e avventure, perlopiù di stampo amoroso. Per chi è in coppia è anche fortissima l’esigenza di trascorrere del tempo di qualità con la propria dolce metà soprattutto se trascurata nei periodi più complicati sul lavoro. Ora però si mette davvero male per alcuni segni zodiacali, tre in particolare.

Le Stelle parlano molto chiaro al riguardo: durante questa settimana in corso la Dea Bendata che, si sa, è molto volubile e imprevedibile, a deciso di remare loro contro. E questo momento no sarà ben visibile in questi giorni non solo sul fronte dei sentimenti ma anche nel settore professionale.

Di certo il gran caldo e, soprattutto, l’afa non sono molto amati da quei segni che adorano rimboccarsi le maniche e non staccare mai davvero la spina anche quando sono in vacanza in buona compagnia. Da annoverare in tale direzione sono di certo l’Ariete e il Leone, i grandi combattenti dello Zodiaco, che non abbandonano mai i sogni di gloria e di successo sotto ogni punto di vista. Tuttavia non sono loro a vedersela così male in questo periodo ma altri tre “colleghi” dello Zodiaco.

Oroscopo, malissimo per questi tre segni

Il primo ad alzarsi dal letto con il piede sbagliato è il Toro. Nonostante riesca in molti casi a mantenere la sua leadership a causa del suo malumore potrà rischiare di rovinare concretamente importanti rapporti d’amicizia. Meglio evitare le classiche partite a calcetto o serate in pizzeria con quegli amici che amano instaurare dialoghi particolarmente intimi e complicati. Durante le riunioni di lavoro è opportuno contare fino a 100, se non addirittura fino a 1000, prima di dire la propria opinione, soprattutto se fin troppo divergente dalle altre. Mantenere la calma diventa, pertanto, più che mai un imperativo.

In ogni caso chi risulterà più lunatico è il segno della Vergine. La sua proverbiale precisione diventerà maniacale. Se in coppia potrà irritare a tal punto il partner da provocare accese discussioni. Se si vive una storia a distanza quest’ultima però potrebbe risultare un toccasana per mettere a entrambi di sbollire il rancore ma, nel contempo, uno strumento in più per allontanarsi dal punto di vista emotivo. Fulmini e saette in particolare con il Cancro che in questi giorni sta vivendo una fase molto luminosa ma anche di rivoluzione all’interno della sua vita.

Infine, a risultare particolarmente sfortunato è lo Scorpione che possiede una grande energia ma che sovente non riesce a incanalarla nella giusta direzione. Talora infatti gli parrà di nuotare contro corrente. Sarà stanco e tenderà in certi casi a voler gettare la spugna non ottenendo immediati risultati sia sul lavoro che in amore.