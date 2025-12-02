Oroscopo della settimana: la luna piena svela verità inattese… e un segno fa una svolta clamorosa
Oroscopo della luna piena, arriva l’incredibile cambio per un segno. Per lui cambia ogni cosa. Svolte inattese per altre.
Cambia di nuovo tutto quanto per un segno dello Zodiaco mentre per altri saranno servire, su una sorta di metaforico piatto d’argento, verità inattese che potrebbero, a conti fatti, mettere in sonora discussine tutto ciò al quale finora avevano accettato per valido. Crolleranno dunque tanti castelli che, sebbene apparissero tanto solidi e inespugnabili, erano invece fatti di carta.
Cadranno veli innanzi agli occhi e per tanti sarà dura comprendere che quello che fino a poco prima avevano pensato come qualcosa di vincente e profondo soprattutto dal punto di vista sentimentale, non era solo che un calesse. O forse potranno etichettarlo come una grande e profonda menzogna che li lascerà senza parole ma anche molto avviliti.
Il teatro era stato ben predisposto e gli attori erano stati molto validi ma le maschere poi, nella vita reale e, soprattutto nella quotidianità, prima o poi croccolano. E saranno proprio giorni di convivenza, pure se momentanea, a mostrare al segno più sensibile di tutto quanto lo Zodiaco di aver preso lucciole per lanterne. E a quel punto il cambio sarà, per lui, inevitabile.
Oroscopo della luna piena, un segno cambia e per altri nuove verità
Si tratta del Cancro che si riteneva, fino a pochissimi giorni fa, alquanto soddisfatto della scelta amorosa fatta ma che ora si renderà conto che la persona che ha accanto non solo non si quella giusta per il presente e per il futuro ma nemmeno come si era mostrata. Aveva finto di essere diversa e affettuosa con il preciso scopo di arrivare al suo cuore che chiede tacitamente, oltre che tanto amore e immensa comprensione, infinita dolcezza.
Ora però si dimostrerà per quello che è e per lei non ci sarà nulla da fare. Difatti il Cancro, ferito nel profondo, nonostante ancora innamorato, non vorrà più saperne e la cancellerà per sempre dalla sua vita. Tuttavia, per sua stessa indole, non riuscirà a rimanere solo a lungo. Troverà conforto tra le braccia di un coraggioso Ariete o di uno spavaldo Leone che in questo periodo sono più affascinanti che mai.
Si mette, invece molto bene, per lo Scorpione che, dopo giornate decisamente dolorose, riuscirà a vedere la luce in ambito professionale. Tuttavia dovrà mettersi la mano sul cuore e contare fino a 100 se non vorrà perdere nuove occasioni., attese da tanto tempo. Il Sagittario poi sarà radioso e resistergli sarà impossibile, soprattutto se single. Infine, il Capricorno scoprirà di possedere un’ambizione talmente grande da portarlo a prendere decisioni molto importanti sotto ogni punto di vista.