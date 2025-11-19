Oroscopo dal 19 al 25 novembre: al primo posto c’è un segno sensibile, creativo ed empatico. E’ il più fortunato

Oroscopo della settimana, in vetta il segno più sensibile e creativo. Per lui tanta fortuna in arrivo.La Dea Bendata sta per fare un bel regalo di Natale con larghissimo anticipo a un segno zodiacale in particolare che, a conti fatti, negli ultimi mesi non ha avuto la fortuna dalla sua parte né per quanto concerne

Oroscopo della settimana, in vetta il segno più sensibile e creativo. Per lui tanta fortuna in arrivo.

La Dea Bendata sta per fare un bel regalo di Natale con larghissimo anticipo a un segno zodiacale in particolare che, a conti fatti, negli ultimi mesi non ha avuto la fortuna dalla sua parte né per quanto concerne il lato professionale né per la vita privata. Adesso però tutto ciò sta per cambiare e, come abbiamo già annunciato, in linea nettamente favorevole.

Di certo per lui sarà, inizialmente, difficile comprendere che non si tratta di un sogno ma di una realtà luminosa che potrà vivere a pieni polmoni per tutta la settimana in corso, oltre che fino al 25 Novembre incluso. Chiaro è che non dovrà sedersi sugli allori ma, al contrario, impegnarsi per fare in maniera che gli aspetti positivi conquistati, sotto ogni punto di vista, possano rimanere interessanti e propositivi anche in seguito.

Il che per uno come lui, particolarmente sensibile e insicuro di indole, può risultare particolarmente difficile soprattutto se economicamente parlando non ha vissuto periodi alquanto sereni. Tuttavia, se farà leva sulla sua più viva creatività che lo porta, sovente, a cercare lavori, per l’appunto, creativi, riuscirà non solo a risultare vincente in ambito lavorativo ma anche a riacquistare la serenità da tempo perduta nel vasto mondo dei sentimenti , in particolar modo se in coppia.

Il segno più fortunato della settimana

Il segno in questione è lo Scorpione che, se vorrà, beneficiare dei bei giorni che lo attendono, dovrà necessariamente dimenticarsi della sua impulsività che fin troppo spesso lo induce a dare risposte errate e ricche di rancore. Difatti, se si sente attaccato e ferito, non è in grado di contare fino a dieci ma, al contrario, senza pensare alle conseguenze, tende a partire in men che non si dica all’attacco, sprigionando, metaforicamente parlando, tutto il suo veleno.

Se, invece, cercherà di essere un pizzico più riflessivo, allora si apriranno magicamente innanzi a lui tante porte che lo introdurranno alla realizzazione di quei progetti, a lungo sognati, che lo renderanno felice e che gli doneranno maggiore fiducia in se stesso e nelle sue numerose capacità tra cui spicca il suo essere empatico.

Altri segni in cima alla classifica

La settimana, tuttavia, si mette decisamente bene anche per il Cancro, che ha molto sofferto negli ultimi giorni. Il suo cuore ne ha viste tante e la delusione è stata molto forte. Adesso però avrà le idee più chiare su ciò che vuole dalla sua vita e dagli altri. Dimenticherà così le sue paure e lotterà come un leone per ottenere ciò che realmente desidera sia in campo professionale che sentimentale.

Infine, al terzo posto, tra i segni più fortunati troviamo l’Ariete che, nonostante i momenti decisamente difficili che sta vivendo da mesi ormai, non si è mai davvero arreso in nome del suo carattere particolarmente determinato. Adesso sta per raccogliere i frutti di tanti sacrifici fatti. Anche per lui, dunque, si prospettano giorni intensi e super fortunati.