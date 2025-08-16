Oroscopo, brutte notizie per un segno, il Leone avrà una settimana particolare

Oroscopo, cattive notizie per un segno. Il Leone avrà a che fare con giorni singolari.Ferragosto e i giorni a seguire decisamente particolari per lo Zodiaco. E così mentre la maggior parte degli italiani si sta dedicando al meritato relax ecco che qualcosa sta per cambiare all’interno delle loro vite sotto ogni punto di vista. Cominciamo

Oroscopo, cattive notizie per un segno. Il Leone avrà a che fare con giorni singolari.

Ferragosto e i giorni a seguire decisamente particolari per lo Zodiaco. E così mentre la maggior parte degli italiani si sta dedicando al meritato relax ecco che qualcosa sta per cambiare all’interno delle loro vite sotto ogni punto di vista. Cominciamo con il dire che la Dea Bendata sia particolarmente volubile e capace anche di mettere in atto grandi colpi di scena che lasciano chi li subisce letteralmente a bocca aperta. E se poi le grane riguardano il vasto settore dei sentimenti dopo che si è pensato di aver trovato, in seguito un certo periodo di solitudine, la persona giusta, il dolore e lo smacco sono ancora più forti e profondi.

Se da un lato c’è chi festeggia i suoi nuovi e clamorosi successi che riguardano perlopiù il campo professionale come l’Ariete che non si è mai arreso anche quando le cose gli sono andate decisamente male, c’è dall’altro la Vergine che si sta per leccare le ferite dopo la conclusione di un legame al quale aveva creduto. Tuttavia è prevista, con il trascorrere delle giornate, una bella ripresa.

Invece il Cancro che nelle ultime settimane non se l’è passata per niente male, ottenendo ottimi consensi lavorativi, adesso dovrà ritornare in carreggiata occupandosi maggiormente di se, dopo che si è rimboccato le maniche per portare a casa tanti bei soldini per la sua famiglia, sia quella di origine che quella che ha creato lui nel corso del tempo, che per lui viene al primo posto.

Peccato che dopo essersi beato per i suoi successi avrà a che fare con una super doccia fredda in campo sentimentale. Difatti l’ultima relazione intrapresa non si rivelerà quella giusta. Lui, del resto, sensibile e romantico quale è, parte sempre in quarta ma poi, quando si ferma a riflettere comprende talora che quello che gli era sembrato un sogno ad occhi aperti sarà solo un immenso bluff. Ed è quello che gli sta esattamente per accadere.

Il segno ko e la settimana particolare del Leone

In ogni caso il segno dello Zodiaco più ko sarà il Gemelli che risulterà particolarmente lunatico e più controverso che mai. Continuerà a cambiare idea e questo suo modo di fare e di porsi non gli consentirà di stringere nuove amicizie oltre che di mantenere quelle che ha da qualche mese. Lo stesso si può dire di legami sentimentali non particolarmente solidi e avviati. Anche i suoi impegni lavorativi non brilleranno per acutezza così come le telefonate in termini conoscitivi che terrà con nuovi possibili clienti se libero professionista.

Il Leone sta vivendo, infine, un periodo decisamente molto ma molto particolare. Difatti pur essendo il suo momento talora potrà vivere giornate di grande nervosismo qualora il suo fascino, da autentico leader, non riesca ad arrivare alla mente e, soprattutto, al cuore di chi gli interessa. Non accetta la sconfitta e quando non ottiene quello che vuole si inalbera. Fortunatamente il suo lato passionale lo indurrà ben presto a interessarsi ad altro e a trovare nuovi hobby per staccare la spina in vacanza.