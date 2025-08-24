Oroscopo, attenzione a settembre: per questi segni sarà un mese di rivoluzioni

Simbolicamente, ritengo che settembre sia il vero Capodanno dello spirito, anche più di gennaio. Con l’arrivo di settembre, l’estate lascia infatti spazio e slancio a un nuovo ciclo, fatto di partenze, nuovi orizzonti ed obiettivi.

È il mese in cui tutti noi torniamo alle abitudini quotidiane, ma è anche il momento migliore per rivedere priorità e progetti, specialmente se significativi e d’impatto.

Le stelle, come sempre, cercano di lanciarci segnali e indicazioni su quanto potrebbe attenderci, e secondo quanto scritto dalla redazione di Blasting News, alcuni segni zodiacali vivranno settimane super intense!

Le giornate saranno progressivamente segnate da piccole o epocali rivoluzioni, personali, professionali o sentimentali che siano. Si trattano di occasioni che potrebbero dare la svolta al percorso di molti!

Il ritmo del cambiare

L’oroscopo di settembre, secondo il quadro tracciato da Blasting News, si presenta con un quadro energetico particolarmente articolato, che spinge a rompere la routine quotidiana e a prendere coraggiosamente decisioni importanti. Innanzitutto, l’Ariete è in una fase di possibili cambiamenti professionali inattesi che potrebbero alterare il proprio percorso lavorativo, mentre il Toro sembra trovarsi finalmente in un periodo di riconoscimento sociale ed economico, in virtù di un tanto atteso consolidamento.

Per i Gemelli, focus sulle relazioni personali: questo mese richiede infatti chiarezza comunicativa e abilità di gestione dei conflitti, aprendosi contemporaneamente a sviluppi positivi. Il Cancro si trova in una profonda fase di rinnovamento spirituale, che lo aiuterà a lungo andare a lasciarsi alle spalle schemi di vita ormai obsoleti. Al contrario, il Leone beneficia di un’energia astrale creativa e potente, con l’opportunità di portare a termine progetti artistici o iniziative rimaste in sospeso.

Classifica del mese: chi al top?

La Vergine ha a suo favore Mercurio, il che si traduce in decisioni lavorative importanti e calibrate. Bilancia e Scorpione sono entrambi in fase di acquisizione di nuove consapevolezze, seppur con orizzonti impegnativi. Sagittario e Capricorno sono incoraggiati a espandere gli orizzonti attraverso esperienze formative e viaggi culturali. Per Acquario e Pesci, settembre sarà un momento per riflettere e rallentare, così da rivedere le proprie priorità esistenziali.

Detto ciò, cosa dice la classifica finale? Ebbene, la Bilancia si posiziona al primo posto come segno più favorito del mese, con buone possibilità di successo sia nel lavoro che in amore. Di contro, l’Ariete scende all’ultimo posto, per via di instabilità e della necessità di affrontare gli imprevisti con maggiore cautela. Anche Scorpione e Vergine tra i più favoriti, mentre Cancro e Pesci sono incoraggiati a intraprendere il viaggio dell’introspezione per riorientare al meglio il proprio percorso di vita.