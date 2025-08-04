Oroscopo, agosto porta amore e la passione: questi due segni vivranno una storia indimenticabile

L’estate, si sa, è considerata da sempre il periodo ideale non solo per le vacanze ma anche per fare nuove conquiste. Il desiderio di trascorrere più tempo fuori casa, nonché, in spiaggia e in riva al mare anche di sera, complice il cielo costellato di stelle, che ha sempre il suo insindacabile perché, induce anche i più timidi e introversi a lasciarsi andare.

E così nascono numerosi flirt, non solo tra i giovani e i giovanissimi. Moltissimi sono destinati a rimanere tali con la conclusione del periodo estivo mentre altri diventano qualcosa di più importante. Indubbiamente anche l’Oroscopo vuole dire la sua in merito e in questo momento è particolarmente curioso e goloso.

E sta tra l’altro per lanciarci una bellissima sfida. Difatti per il mese più caldo dell’anno ci propone un’accoppiata in campo sentimentale che difficilmente ci si aspetta. Parliamo di due segni dello Zodiaco molto differenti tra di loro e che, in linea di massima, non vanno molto d’accordo nemmeno come amici. Eppure adesso tra di loro scatterà una folle passione. Serate e notti di fuoco.

Oroscopo di agosto, passione sfrenata tra questi segni

Da un lato troviamo il Cancro che è indubbiamente molto sensibile ma pure profondamente lunatico. Diciamo che per lui è assolutamente normale cambiare idea e umore oltre che stizzirsi se qualcosa non va come aveva creduto. E questo vale non solo nel vasto mondo dei sentimenti ma pure sul lavoro.

Sa essere romantico fino allo sfinimento quando si innamora ma anche diventare gelido come il ghiaccio se la stessa persona alla quale aveva giurato amore eterno lo ferisce o delude. In questo è però molto simile all’Ariete che è un grande stratega pure in amore. Istintivo e fumantino, ha dalla sua l’ingente determinazione che lo porta lontano.

Possiede tantissima passione ed è proprio questa l’arma che farà perdere la testa a un altrettanto passionale Cancro che non riuscirà a resistere al suo fascino. Entrambi poi in questo periodo sono lanciatissimi dal punto di vista professionale e dunque felici del fatto di poter presto contare sull’arrivo di nuovi soldini.

Vivranno un mese meraviglioso e una storia splendida. Potrà perdurare nel tempo se l’Ariete riuscirà ad accettare i silenzi dell’altro quando si ritroverà a vivere una giornata no o un momento di riflessione e se il Cancro vorrà sopportare l’essere leader del partner che ha fatto della ingente determinazione il suo ingente marchio di fabbrica.