Ornella Vanoni, ospite da Fabio Fazio, nella puntata di domenica 28 gennaio 2024 di “Che tempo che fa”, ha ricordato un episodio del passato. Ha raccontato di essere stata messa da parte da un famoso discografico per Rosanna Fratello.

“Non mi seguiva più. Mi disse: ‘Guarda tanto io ho Rosanna Fratello, vedrai…’. Ma vedrai cosa? Io gli ho risposto: ‘Vedrai un corno, ce l’ha scritto in fronte che non ce la fa!”

Fazio ha cercato di buttare acqua sul fuoco, sottolineando il successo poi ottenuto dalla collega ma la Vanoni, sempre sincera e diretta, ha continuato:

“Successo? Eh una canzone: ‘Non mi portare nel bosco di sera. Ho paura del bosco di sera’. Una! Via quella, via. Ma che rivalità! Sto dicendo che ce l’aveva scritto in fronte che non ce la faceva”

Poche ore dopo, via social, Rosanna Fratello ha poi replicato su Facebook:

Cara Ornella,ho sentito il tuo intervento di stasera su di me a “che tempo che fa”.Quante ne hai dette!!!

Ti ricordo che non ho cantato solo “sono una donna non sono una santa”.

Il mio pubblica sa che ho avuto la fortuna di aver una lunga carriera ricca di soddisfazioni,tra canzoni e cinema.

Tu hai avuto una grande opportunità con “Sthrehler,’ ‘ ,io come protagonista femminile in “sacco e Vanzetti”,diretto dal grande Giuliano Montaldo,un film che ha girato il mondo.

Io avevo solo 20 anni quando eravamo nella stessa casa discografica,tu quasi il doppio.

Avresti potuto darmi qualche buon consiglio e perché no diventare una mia amica e invece sei sempre stata come la regina cattiva quella di Biancaneve!!!

Nella puntata del Grande Fratello Vip 2023 in onda lunedì 29 gennaio 2024, chiamata in centro studio, Rosanna Fratello ha poi commentato quanto sentito dalla collega poche ore prima, in diretta:

“Deve sapere che ne ho fatte tanto, anche adesso “T’amo T’amo”, la conoscono anche i giovani, Ornella basta dai, mi fai sorridere. Non siamo mai state nemiche, io ero una ragazzina, lei era più adulta. Lei aveva vent’anni più di me… Io ne ho 73… Quello che sia, siamo sulla strada dell’arrivo… Io dico, basta Ornella. Dopo quella che mi ha detto, ero una giovane emergente, avrei preferito mi avesse dato dei consigli. Non mi filava per niente, era il periodo in cui era arrabbiata per quelle canzoni toste che cantava. Io mi rivolgevo a un pubblico popolare. Dopo tanti anni, Ornella ti voglio bene. Dammi ancora qualche consiglio. Vent’anni più di me? Quasi, quasi, ma non li dimostra…”