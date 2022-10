Gli Omini sono i concorrenti di X Factor 2022 scelti da Fedez per il suo roster ai Live Show della sedicesima edizione del talent show di Sky Uno.

Gli Omini sono una band composta da Julian Loggia al basso e alla voce, da Zak Loggia alla chitarra e ai cori e da Mattia Fratucelli alla batteria. Prima di chiamarsi Omini, si sono esibiti dal 2015, anno della loro fondazione, al 2021, con il nome di The Minis.

Nel 2019, la band ha pubblicato il loro primo album dal titolo Senza Paura. Nel 2020, come riporta il sito ufficiale di X Factor, la band ha vissuto un momento di transizione, con Julian, Zak e Mattia che hanno deciso di scrivere canzoni con un sound differente rispetto al primo disco, con sonorità che si ispirano alla controcultura anni ’60 e al Brit Rock.

Dopo il cambio nome, la band ha pubblicato un singolo intitolato proprio Omini.

La band ha all’attivo molte partecipazioni ai più importanti festival italiani come l’Home Festival, l’Apolide, il Siren Festival e Stupinigi Sonic Park e hanno aperto anche concerti di Caparezza, Baustelle e Statuto.

Alle Audizioni di X Factor, la band si è presentata con una cover di Tick Tick Boom dei The Hives. Ai Bootcamp, invece, hanno scelto di esibirsi con una cover di My Generation dei The Who grazie alla quale sono passati direttamente ai Live Show.

Il loro account ufficiale Instagram conta al momento più di 10mila follower.

Fedez: il suo roster a X Factor 2022

Oltre agli Omini, nel roster di Fedez troviamo Gaia Eleonora Cipollaro, in arte Dadà, e Linda Riverditi.