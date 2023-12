Ombre è il nuovo inedito di Matthew, uno dei cantanti della scuola di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla ventitreesima edizione.

La canzone del cantante del team di Anna Pettinelli (che ha iniziato il proprio percorso nella squadra di Rudy Zerbi) è stata scritta da Matthew, Enrico Silanos, Giorgio Spedicato (Machweo) ed Edoardo Spinsante e prodotta da Machweo.

Ombre è il secondo inedito di Matthew dopo Fammi che, in queste settimane, ha raggiunto quota 400mila stream su Spotify.

Matthew, Ombre: significato, ascolta la canzone

Come svelato da Matthew in un’intervista esclusiva pubblicata sul sito di Witty TV, il testo parla di una ragazza descritta attraverso la metafora di una bomba atomica:

Ho pensato ad un argomento forte, una bomba atomica, però vista con le sembianze di una ragazza. È un argomento forte ma in realtà mi piace lasciare libera interpretazione alle persone sul significato delle parole. Lo dedico a tutte le persone che hanno passato una storia d’amore che, in realtà, non era amore ma desiderio di possesso.

Ombre: testo

La saliva disinfetta una ferita aperta

la mia geografia dei nei

la dividi in continenti

noi in mezzo al mare aperto

scappiamo da scintille verde fluo

quando brillerai.

Brucia l’aria suonan le sirene

non fumerò quando starò con te

o resteranno solo le ombre le ombre le ombre le ombre.

Un po’ mi manca stare così bene

disinnescarti forse non fa per me

ci lasceremo solo le ombre le ombre le ombre le ombre.

Proverò proverò a cambiare

ma non so se il mio posto è intorno a te

che sei rimasta al centro del nostro incendio

lo vuoi spegnere.

O proverai proverai a star male

alla fine è bello anche bruciare e tu

che sei rimasta al centro del nostro incendio

lo vuoi spegnere.

Fuoco a mare quanto ne puoi bere

senza toccare mai la superfice

lingue di fuoco si intrecciano

dentro un ricordo che brucia

e mi lascia così.

Un po’ mi manca stare così bene

disinnescarti forse non fa per me

ci lasceremo solo le ombre le ombre le ombre le ombre.

Proverò proverò a cambiare

ma non so se il mio posto è intorno a te

che sei rimasta al centro del nostro incendio

lo vuoi spegnere.

O proverai proverai a star male

alla fine è bello anche bruciare e tu

che sei rimasta al centro del nostro incendio

lo vuoi spegnere.

O proverai proverai a star male

alla fine è bello anche bruciare e tu

che sei rimasta al centro del nostro incendio

lo vuoi spegnere.