Olly pubblica “Questa domenica”, cresce l’attesa per il suo lunghissimo tour

La nuova ballad di Olly apre la strada al repack del suo album record e a due date-evento all’Ippodromo SNAI di Milano in programma martedì e giovedì prossiomo

Si intitola Questa domenica il nuovo singolo di Olly: una canzone romantica che abbraccia l’estetica anni ’80 — arpeggi di chitarra in primo piano, synth e un andamento da slow jam — traslata in un linguaggio pop contemporaneo.

Olly, esce Questa domenica

Il testo racconta l’irruzione dell’amore quando meno te l’aspetti: immagini domestiche, pioggia alla finestra, l’ansia dolce di restare svegli finché l’altra persona non si addormenta. La scrittura è firmata dal cantautore genovese insieme a Pierfrancesco Pasini, mentre la produzione è di Juli, partner creativo di lunga data del rapper: un terzetto che ha definito lo stile emotivo dell’artista, capace di coniugare immediatezza radiofonica e fragilità narrativa.

Olly e il video di Questa domenica

Il lancio di Questa domenica arriva accompagnato da un videoclip ad alto tasso cinematografico, girato a Cinecittà con la fotografia di Leonardo Meraviglia, regia di Giulio Rosati e direzione creativa di Tommaso Bordonaro. La trama gioca con i codici del noir più classico inclusa una rapina come metafora di un sentimento che scardina ogni difesa.

L’attore Giorgio Careccia (visto in Romanzo Criminale) interpreta il protagonista in fuga; Olly è il contraltare sognante, sospeso tra desiderio e paura. In una notte di pioggia i destini dei protagonisti si incrociano fino a un epilogo che parla più di resa emotiva che di cronaca nera: a cadere non sono pistole e denaro, ma le barriere con cui teniamo a distanza ciò che ci fa bene e ci fa male allo stesso tempo.

Olly, il repack: Tutta vita (SEMPRE) e i numeri della corsa

Questa domenica anticipa Tutta vita (SEMPRE), nuova edizione dell’album che ha dominato a lungo la classifica FIMI/NIQ e che ha già collezionato un gran numero di prestigiose certificazioni. Il repack uscirà il 26 settembre per Epic/Sony Music e porta con sé l’idea — dichiarata nel titolo — di un percorso che continua, consolidando un’annata in cui Olly è diventato presenza fissa in radio e sulle piattaforme.

La scelta di pubblicare una ballad per aprire la fase due del progetto è una dichiarazione d’intenti: mettere al centro la scrittura e l’interpretazione, senza rinunciare al respiro pop che ha fatto da marchio ai singoli precedenti.

I live di Olly: la Grande Festa all’ippodromo di Milano

Prima del repack, tuttavia, Olly avrà il modo di riabbracciare e festeggiare il suo pubblico con due serate speciali all’Ippodromo SNAI di Milano, il 2 e il 4 settembre, martedì e giovedì prossimo., Sul palco — oltre a Pasini e Juli, compagni di viaggio anche in studio — uno show costruito come una festa condivisa, tra hit, nuove canzoni e arrangiamenti pensati per gli spazi open-air e quasi certamente numerosi ospiti.

I concerti, molto attesi, chiudono simbolicamente il cerchio dell’estate e aprono la stagione autunnale che porterà il progetto in una nuova fase con una raffica di nuovi show, quasi tutti per la verità già esauriti.

Le date di Olly

Martedì 2 settembre – MILANO @ Ippodromo Snai San Siro

Giovedì 4 settembre – MILANO @ Ippodromo Snai San Siro

TUTTA VITA TOUR 2025

Sabato 4 ottobre – GENOVA @ Stadium Genova

Domenica 5 ottobre – GENOVA @ Stadium Genova

Mercoledì 8 ottobre 2025 – BOLOGNA @ Unipol Arena

Venerdì 10 ottobre – MILANO @ Unipol Forum

Martedì 14 ottobre – ROMA @ Palazzo Dello Sport –

Mercoledì 15 ottobre – ROMA @ Palazzo Dello Sport

Venerdì 17 ottobre – NAPOLI @ Palapartenope

TUTTA VITA TOUR 2026

Sabato 7 marzo 2026 – JESOLO (VE) @ Palazzo Del Turismo

Domenica 8 marzo 2026 – JESOLO (VE) @ Palazzo del Turismo

Martedì 10 marzo 2026 – FIRENZE @ Nelson Mandela Forum –

Mercoledì 11 marzo 2026 – FIRENZE @ Nelson Mandela Forum

Venerdì 13 marzo 2026 – PESARO @ Vitrifrigo Arena

Lunedì 16 marzo 2026 – BOLOGNA @ Unipol Arena

Mercoledì 18 marzo 2026 – TORINO @ Inalpi Arena

Venerdì 20 marzo 2026 – MILANO @ Unipol Forum

Domenica 22 marzo 2026 – TORINO @ Inalpi Arena

Mercoledì 25 marzo 2026 – ROMA @ Palazzo Dello Sport

Giovedì 26 marzo 2026 – ROMA @ Palazzo Dello Sport

Sabato 28 marzo 2026 – EBOLI (SA) @ Palasele

Lunedì 30 marzo 2026 – BARI @ Palaflorio