Olly e Angelina Mango: l’università e gli studi, le curiosità sui cantanti

Ha letteralmente spalancato i cuori dei suoi numerosi estimatori la sua entrata in scena, decisamente a sorpresa, sul palco durante un’intenso concerto di Olly. Lei, Angelina Mango, figlia del compianto Pino, vero talento scovato da Maria De Filippi e vincitrice del Festival di Sanremo 2024, aveva, invece, lasciato in tanti con il classico amaro in bocca i più quando aveva comunicato di volersi, momentaneamente, staccare dal mondo dello Spettacolo e dal clamore mediatico, per concentrarsi maggiormente su se stessa e sui propri affetti.

Ne aveva bisogno, lo aveva detto molto chiaramente ai suoi fan. Tuttavia prima di fare un salto all‘Ippodromo di Milano per duettare con Olly, si è fatta rivedere sui Social dove solitamente, prima del periodo del lungo stop, era parecchio attiva. Chiaro che vederla dal vivo pronta a cantare, visibilmente emozionate e provata è stato un gesto molto importante, volto a far intendere che lei sta per tornare più forte e grintosa di prima. E di certo sta già pensando a qualche nuovo altro brano da far ascoltare al suo pubblico.

Cappellino a unghia calato sulla testa, capelli sciolti e look sportivo, la cantante si è lasciata andare nel vortice delle emozioni, nonché della commozione. Estasiati i suoi estimatori sul Web e, soprattutto, coloro che hanno potuto assistere dal vivo alla sua performance il cui video, tuttavia, è diventato ben presto virale e ripreso persino da alcuni TG, a dimostrazione di quanto il suo ritorno fosse atteso pure dalla Stampa e dagli addetti ai lavori.

Olly e Angelina Mango, i loro titoli di studio

Meraviglioso, secondo molti, è stato il fatto di vedere dividere la scena due grandi talenti della scena musicale italiana. Giovanissimi ma con già alle spalle tanti successi e la vincita del Festival. Nonostante siano impegnati, praticamente da sempre, con la Musica i due hanno comunque completato gli studi, consci della grande importanza che ha il famoso pezzo di carta.

In particolare Olly, dopo aver conseguito il diploma di Liceo Scientifico nel 2022 si è laureato in Economia e Management anche sotto suggerimento dei suoi genitori. che gli hanno sempre permesso di seguire i suoi sogni artistici mantenendo però i piedi ben saldi a terra. La Mango, invece, si è diplomata al Liceo Artistico per poi iscriversi alla Facoltà di Lettere a Bologna. Ha però deciso di abbandonare l’Università per dedicarsi totalmente a Madre Musica. Ovvio che hanno studiato seriamente anche essa e che, al fine di rimanere sempre sul pezzo, non smettono mai di farlo.