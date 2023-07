Vampire è il nuovo singolo di Olivia Rodrigo e il brano è già un successo. “vampire”, infatti, ha debuttato direttamente alla #1 della classifica globale di Spotify con la mostruosa cifra di oltre 9 milioni di stream accumulati in un solo giorno, segnando il più alto debutto dell’anno per un’artista con un brano solista nel 2023. La canzone, inoltre, ha debuttato al primo posto della Billboard Hot 100.

Vampire, Significato della canzone e video ufficiale

Prodotto e co-scritto da Daniel Nigro, “vampire” segna un allontanamento dal minimalismo sognante delle precedenti hit di Olivia come “drivers license”. “vampire” inizia con note di pianoforte e un’atmosfera intensa che evolve poi in una produzione fuori dal comune dal ritmo pulsante e incessante, raffinata e magnifica. Mano a mano che la traccia prende ritmo, la Rodrigo rivela ancora una volta il suo enorme talento di vocalist e autrice, raccontando questa volta una storia di un amore “tossico” che ‘prosciuga’ la forza vitale.

“Ero arrabbiata per una certa situazione e sono andata in studio da sola, mi sono seduta al pianoforte e gli accordi, le melodie e il testo sono usciti fuori da soli, quasi come si trattasse di un’esperienza extra-corporea. È un brano sul sentirsi confusi e feriti e in un primo momento pensavo che la canzone sarebbe stata una ballad al pianoforte. Ma quando Dan e io abbiamo iniziato a lavorarci, abbiamo deciso di contrapporre le parole al ritmo incessante della batteria, cambiando il tempo del brano. Ora è più una canzone che parla di un amore finito su cui però si può ballare”.

Cliccando qui potete ascoltare la canzone e vedere il video ufficiale

Olivia Rodrigo, Vampire, Testo della canzone

Hate to give the satisfaction asking how you’re doing now

How’s the castle built off people you pretend to care about?

Just what you wanted

Look at you, cool guy, you got it

I see the parties and the diamonds sometimes when I close my eyes

Six months of torture you sold as some forbidden paradise

I loved you truly

You gotta laugh at the stupidity

‘Cause I’ve made some real big mistakes

But you make the worst one look fine

I should’ve known it was strange

You only come out at night

I used to think I was smart

But you made me look so naive

The way you sold me for parts

As you sunk your teeth into me, oh

Bloodsucker, fame fucker

Bleedin’ me dry like a goddamn vampire

And every girl I ever talked to told me you were bad, bad news

You called them crazy, God, I hate the way I called ‘em crazy too

You’re so convincing

How do you lie without flinching?

(How do you lie? How do you lie? How do you lie?)

Oh, what a mesmerizing, paralyzing, fucked up little thrill

Can’t figure out just how you do it and God knows I never will

Went for me and not her

‘Cause girls your age know better

I’ve made some real big mistakes

But you make the worst one look fine

I should’ve known it was strange

You only come out at night

I used to think I was smart

But you made me look so naive

The way you sold me for parts

As you sunk your teeth into me, oh

Bloodsucker, fame fucker

Bleedin’ me dry like a goddamn vampire

(Ah)

You said it was true love, but wouldn’t that be hard?

You can’t love anyone ‘cause that would mean you had a heart

I tried to help you out, now I know that I can’t

‘Cause how you think’s the kind of thing I’ll never understand

I’ve made some real big mistakes

But you make the worst one look fine

I should’ve known it was strange

You only come out at night

I used to think I was smart

But you made me look so naive

The way you sold me for parts

As you sunk your teeth into me, oh

Bloodsucker, fame fucker

Bleedin’ me dry like a goddamn vampire

Olivia Rodrigo, Vampire, Traduzione della canzone

Odio dare la soddisfazione chiedendo come stai ora

Com’è costruito il castello con le persone di cui fai finta di interessarti?

Proprio quello che volevi

Guardati, bravo ragazzo, hai capito

Vedo le feste e i diamanti a volte quando chiudo gli occhi

Sei mesi di torture che hai venduto come un paradiso proibito

Ti ho amato davvero

Devi ridere della stupidità

Perché ho commesso dei grossi errori

Ma tu fai sembrare giusto anche il peggiore

Avrei dovuto sapere che era strano

Esci solo di notte

Pensavo di essere intelligente

Ma mi hai fatto sembrare così ingenua

Il modo in cui mi hai venduto per le parti

Mentre affondavi i denti dentro di me, oh

Succhiasangue, assetato di fama

Dissanguandomi come un dannato vampiro

E ogni ragazza con cui ho parlato mi ha detto che eri una cattiva, cattiva notizia

Li hai chiamati pazzi, Dio, odio anche il modo in cui li ho chiamati pazzi

Sei così convincente

Come fai a mentire senza battere ciglio?

(Come menti? Come menti? Come menti?)

Oh, che piccolo brivido ipnotizzante, paralizzante, f0ttuto

Non riesco a capire come lo fai e Dio sa che non lo farò mai

È andato per me e non per lei

Perché le ragazze della tua età ne sanno di più

Ho commesso dei grossi errori

Ma tu fai sembrare giusto anche il peggiore

Avrei dovuto sapere che era strano

Esci solo di notte

Pensavo di essere intelligente

Ma mi hai fatto sembrare così ingenua

Il modo in cui mi hai venduto per le parti

Mentre affondavi i denti dentro di me, oh

Succhiasangue, assetato di fama

Dissanguandomi come un dannato vampiro

(Ah)

Hai detto che era vero amore, ma non sarebbe stato difficile?

Non puoi amare nessuno perché significherebbe che hai un cuore

Ho cercato di aiutarti, ora so che non posso

Perché come pensi è il genere di cose che non capirò mai

Ho commesso dei grossi errori

Ma tu fai sembrare giusto anche il peggiore

Avrei dovuto sapere che era strano

Esci solo di notte

Pensavo di essere intelligente

Ma mi hai fatto sembrare così ingenua

Il modo in cui mi hai venduto per le parti

Mentre affondavi i denti dentro di me, oh

Succhiasangue, assetato di fama

Dissanguandomi come un dannato vampiro

Vampire, il debutto al primo posto della classifica americana Billboard Hot 100

Terza numero uno per Olivia Rodrigo nella classifica americana Billboard Hot 100. Dopo “Drivers license” e “Good 4 U“, anche Vampire -primo singolo che anticipa l’uscita del suo prossimo disco di inediti- ha conquistato la chart a stelle e strisce.

Entusiasmo più che comprensibile per la cantante che ha festeggiato via Instagram:

AHHHHH SONO COSÌ ECCITATA PER QUESTO!!! grazie a tutti coloro che hanno acquistato e ascoltato in streaming Vampire, io vi amo!!!! e grazie al mio fantastico team!!!! ahhh!!!!! ❤️‍🩹