Appuntamento con Olivia Rodrigo al Fabrique di Milano, questa sera, 16 giugno 2022, con la tappa italiana del suo “Sour tour”. I live accompagnano la pubblicazione del suo primo disco – l’omonimo Sour– e sono partiti il 5 aprile 2022 a Portland, nell’Oregon, con tappe nel Nord America e in Europa. Si concluderà a Londra il 7 luglio e comprenderà 48 show. I biglietti per le tappe sono diventati spesso sold out in pochi minuti, provocando malcontenti da parte del suo pubblico. Molti fan e organi di stampa hanno criticato la scelta di luoghi più piccoli rispetto alle arene, adducendola come la ragione per cui molti fan non sono stati in grado di assicurarsi un posto. Ma la stessa Rodrigo ha difeso la sua decisione di esibirsi in luoghi più piccoli, dicendo al Los Angeles Times

“Non credo che dovrei saltare alcun passaggio. Assicuro ai miei fan che ci saranno più tour in futuro”

Olivia Rodrigo, Fabrique, Milano, 16 giugno 2022, biglietti

I biglietti di Olivia Rodrigo al Fabrique di Milano sono sold out.

Olivia Rodrigo, Fabrique, Milano, come arrivare

Ecco come arrivare la Fabrique di Milano:

Metro: la fermata della metropolitana più vicina a la Fabrique è quella di ROGOREDO FS. Da qui potete prendere la Linea 88/ dalla fermata “Rogoredo FS – V.le Aviazione” per 11 fermate e scendete in “Via Fantoli / Via Mecenate”.

In treno: Milano Rogoredo è la stazione ferroviaria più vicina al Fabrique. Da qui potete poi la Linea 88/ dalla fermata “Rogoredo FS – V.le Aviazione” per 11 fermate e scendete in “Via Fantoli / Via Mecenate”.

Da Milano Centrale prendete la Linea 60 da P.za Duca D’Aosta per 11 fermate a scendete a “Via Cadore / C.so Ventidue Marzo”. Da qui prendete la linea 27 per 13 fermate e scendete in “Via Mecenate / Via Fantoli”.

Da Milano Porta Garibaldi prendete la metropolitana Linea 2 (Verde) in direzione Gessate / Cologno e scendete a Piola. Da Piola prendete la linea 90 (Circolare destra) per 7 fermate e scendete alla fermata “V.le Campania / V.le Corsica”. Da qui prendete la linea 27 per 10 fermate e scendete in “Via Mecenate / Via Fantoli”.

Da Milano Cadorna percorrete 300 metri e andate alla fermata della Linea 27 “Corso Magenta / Via Nirone”. Prendete la Linea 27 per 24 fermate e scendete in “Via Mecenate / Via Fantoli”.

In auto, invece, è consigliato di uscire a Mecenate – tangenziale est oppure Uscita Camm – tangenziale est

Olivia Rodrigo, Fabrique, Milano, 16 giugno 2022, scaletta concerto

Ecco la scaletta del concerto di Olivia Rodrigo che inizierà alle 21. Presenti anche alcune cover, da Complicate di Avril Lavigne a Seether di Veruca Salt:

brutal

jealousy, jealousy

drivers license

Complicated (Avril Lavigne cover)

hope ur ok

enough for you / 1 step forward, 3 steps back

happier

All I Want

Seether (Veruca Salt cover)

favorite crime

traitor

deja vu

good 4 u