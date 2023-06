Charlie Charles insieme a Ghali, thasup e Fabri Fibra hanno rilasciato venerdì 16 giugno 2023 il nuovo singolo “Obladì Obladà“. Qui sotto potete leggere testo, significato e ascoltare la canzone.

Si parla delle sensazioni accanto ad un’altra persona e del non riconoscere più chi ha davanti (“Io non so, non so più, non so più manco chi sei, Quando mi parli, non guardi gli occhi miei”). E nel ritornello racconta la mancanza di fiducia nel prossimo (“No-no-no-o, no-no-no-o, no-no-no-o (Nah, nah, nah, nah), Vada come vada, tanto non mi fido più di altri”)

Che ore sono in Italia?

Ultimamente sto in aria

Vivo ancora con mia mamma

Ho più problemi di Marra

E quanto tempo nel ghetto

Coi piedi fuori dal letto

È stato bello, devo dire, stupendo

Io non so, non so più, non so più manco chi sei

Quando mi parli, non guardi gli occhi miei

Che ti dicono più cose della bocca

Te lo giuro che non sto giù, non sto giù everyday

Perché ci son già stato più volte in quei luoghi in cui l’anima quasi ti si blocca

No-o-o-o

No-no-no-o, no-no-no-o, no-no-no-o (Nah)

Vada come vada, tanto non mi fido più di altri (Oh-oh-oh)

No-no-no-o, no-no-no-o, no-no-no-o (Nah, nah, nah, nah)

Vada come vada, tanto non mi fido più di altri

Obladi oblada

E mille bolle blu

C’è una pubblicità

Per non piangere più

E sei così bella-la-la

Più del fumo e dell’erba-ba-ba

E con te resterò nel mio ghetto magico

Tu parli in gergo (Tu parli in gergo)

Sì, ci sto dentro (Sì, ci sto dentro)

Son pieno di sogni

Ma per i soldi mi trovi sveglio (Mi trovi sveglio)

Ho dentro un incendio (Ho dentro un incendio)

Non mi riprendo (Non mi riprendo)

Toglimi tutto, tornerò presto

E me lo riprendo (E me lo riprendo)

E diamoci dentro

Io non mi fermo, vado a cento

Fuori per strada c’è l’inferno

Fare successo, provarci lo stesso

Tu tienimi stretto la notte

Tu mi fai sentire come sopra le giostre

Non scrivo per la gente, ma perché è urgente

Quindi sicuramente qualcuno s’accorge

Obladi oblada

E mille bolle blu

C’è una pubblicità

Per non piangere più

E sei così bella-la-la

Più del fumo e dell’erba-ba-ba

E con te resterò nel mio ghetto magico

Okay, fumo qualche grammo, ascolto Jackson

Qua nessuno sembra capirmi, okay

Fuggo, son stanco di star coperto

Non importa se al ritorno ho lividi

No-o-o-o

No-no-no-o, no-no-no-o, no-no-no-o (Nah)

Vada come vada, tanto non mi fido più di altri (Oh-oh-oh)

No-no-no-o, no-no-no-o, no-no-no-o (Nah, nah, nah, nah)

Vada come vada, tanto non mi fido più di altri

Obladi oblada

E mille bolle blu

C’è una pubblicità

Per non piangere più

E sei così bella-la-la

Più del fumo e dell’erba-ba-ba

E con te resterò nel mio ghetto magico

Che ore sono in Italia? (Che ore sono in Italia?)

Ultimamente sto in aria (Ultimamente sto in aria)

Vivo ancora con mia mamma (Vivo ancora con mia mamma)

Ho più problemi di Marra (Ho più problemi di Marra)

E quanto tempo nel ghetto (E quanto tempo nel ghetto)

Coi piedi fuori dal letto (Coi piedi fuori dal letto)

È stato bello (È stato bello), devo dire, stupendo (devo dire, stupendo)