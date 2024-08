Oasis, cosa è successo il 28 agosto 2009 tra Liam e Noel Gallagher

A poche ore dalla conferma della reunion degli Oasis con una serie di concerti annunciati per l’estate 2025 si prevedono vendite stellari per i live con biglietti sold out in pochissimo tempo. Del resto, in pochissimi avrebbero scommesso sul ritorno della band dopo la furiosa lite che era avvenuta il 28 agosto 2009, data che aveva sancito ufficialmente la fine degli Oasis. Ecco cosa era accaduto.

La rottura durante il Rock en Seine a Parigi

Gli Oasis dovevano esibirsi al festival Rock en Seine a Parigi. Tuttavia, poco prima di salire sul palco, le tensioni tra Liam e Noel, che si trascinavano da anni, raggiunsero il culmine. La lite, descritta come violenta e accesa, terminò con Noel che abbandonò il gruppo poche ore prima della performance, lasciando migliaia di fan delusi e increduli.

Le cause del litigio

Le ragioni della lite non furono immediatamente chiare, ma con il passare del tempo, emersero dettagli che dipinsero un quadro più ampio di anni di conflitti personali e professionali. Si parlava di differenze artistiche, tensioni legate alla gestione della band, e persino questioni familiari. Noel, il principale compositore del gruppo, aveva sempre avuto un rapporto difficile con Liam, il frontman con una personalità altrettanto forte e spesso conflittuale.

La dichiarazione di Noel e lo scioglimento degli Oasis

Poche ore dopo il litigio, Noel Gallagher rilasciò una dichiarazione pubblica sul sito ufficiale della band, in cui annunciava la sua decisione di lasciare gli Oasis, affermando: “È con un po’ di tristezza e grande sollievo che vi dico che ho lasciato gli Oasis stasera. La gente scriverà e dirà quello che vuole, ma io semplicemente non potevo continuare a lavorare con Liam un giorno di più.”

Quella notte del 28 agosto 2009 fu un momento spartiacque nella storia della musica rock, non solo per la dissoluzione di una delle band più amate del Regno Unito, ma anche per il simbolo del conflitto irrisolvibile tra due fratelli che, nonostante tutto, avevano segnato un’epoca con la loro musica.