Biglietti e prezzi per i concerti della reunion degli Oasis prevista nell’estate 2025 nel Regno Unito e in Irlanda: tutte le informazioni

Dopo anni di rumors e smentite, la reunion degli Oasis è ufficiale. I fratelli Gallagher torneranno insieme per una serie di date negli Stadi previste a luglio e agosto del 2025. Ci vorrà poco meno di un anno per poter nuovamente ascoltare i grandi successi della band inglese, tornata per un successo assicurato. L’unico timore dei fan è il rapporto burrascoso di Liam e Noel che deve “reggere” per 12 mesi circa. A seguire tutte le informazioni sulle date, città e su quando e dove acquistare i biglietti.

Ecco l’elenco delle date e città dei live della band, previsti in

Cardiff Principality Stadium – 4 / 5 luglio

Manchester Heaton Park – 11 / 12 / 19 / 20 luglio

Londra Wembley Stadium – 25 / 26 luglio / 2 / 3 agosto

Edimburgo Scottish Gas Murrayfield Stadium – 8 / 9 agosto

Dublino Croke Park – 16 / 17 agosto

Oasis 2025, concerti – Biglietti

I biglietti saranno acquistabili su ticketmaster.co.uk, gigsandtours.com, ticketmaster.ie a partire dalle 10 di mattina – ora italiana- di sabato 31 agosto 2024.

“Le armi sono cadute nel silenzio. Le stelle si sono allineate. La grande attesa è finita. Venite a vedere. Non verrà trasmesso in televisione”.

Queste le parole scelte per annunciare e condividere l’annuncio della reunion del gruppo. Alcune indiscrezione hanno specificato che non c’è stato “nessun grande momento rivelatore”, ma piuttosto “la graduale consapevolezza che era arrivato il momento giusto”.

Quanto costeranno i biglietti dei concerti degli Oasis?

La popolarità degli Oasis e la lunga attesa per i fan sono le premesse che possono indicare come “essenzialmente possono far pagare quello che vogliono” per i loro spettacoli di reunion, ha detto un autore che ha scritto un libro sulla loro ascesa stratosferica negli anni ’90.

Richard Bowes, autore di Some Might Say: The Definitive Story Of Oasis, ha detto a Sky News che i biglietti probabilmente costeranno “oltre £ 100”.

“Sono in una posizione ora in cui la domanda è così grande e così enorme, l’attesa così tanta, che possono essenzialmente far pagare quello che vogliono. Ci si aspetterebbe che fosse per i fan e… i prezzi per i fan sarebbero realistici. Ci sono molte date, ci sono molti soldi da fare, quindi si spera che non sarà troppo costoso”

Inoltre, le 14 date annunciate per il 2025 potrebbero essere solo il “primo elenco” di spettacoli, con altri potenzialmente in arrivo nelle prossime settimane, quando appariranno le parole magiche: “sold out”.