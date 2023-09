Vi avevamo già anticipato il rumor di una imminente reunion degli NSYNC, ad agosto. E ieri sera -stanotte, ora italiana- l’indiscrezione è diventata realtà con la band apparsa al gran completo. Joey Fatone, Lance Bass, Justin Timberlake, JC Chasez e Chris Kirkpatrick sono tornati ufficialmente insieme, senza però anticipare i prossimi progetti. Un momento nostalgico e improvviso che ha infiammato i social e il pubblico presente al Prudential Center a Newark, nel New Jersey.

Tra i più entusiasti, in mondovisione, c’è stata sicuramente Taylor Swift. La cantante aveva appena vinto il premio “Best pop” con Anti-Hero. Consegnato proprio dalla boyband, sul palco, emozionata, ha abbracciato -uno a uno- gli NSYNC e ammettendo di essere curiosa di sapere i loro prossimi progetti. E ha rivelato di aver comprato le loro bambole, nell’apice del loro successo.

“Avevo le vostre bambole. State facendo qualcosa? Cosa accadrà adesso? Faranno qualcosa e ho bisogno di sapere di cosa si tratta. Voi siete la personificazione del pop e ricevere questo dalle vostre mani è davvero troppo”

Secondo i rumors, gli NSYNC saranno impegnati nella colonna sonora del film “Trolls Band Together”, prossimamente in uscita.

Il loro ultimo singolo, “Girlfriend”, tratto dal loro quarto e ultimo album in studio, “Celebrity”, è stato pubblicato nel 2002. Justin Timberlake, negli anni, ha continuato ad avere una carriera da solista di successo con pezzi come “Cry Me a River” e “Can’t Stop the Feeling!”, quest’ultimo tratto proprio dalla colonna sonora del primo film di “Trolls”.

Ieri il gruppo si è riunito per la prima volta durante l’evento degli Mtv Vma 2023. C’è attesa per scoprire i prossimi step, se includono esclusivamente il brano per la pellicola d’animazione o se è prevista una reunion vera e propria.

JC Chasez è sempre stato quello più riluttante all’idea di un ritorno sulle scene. Ma si sa, il tempo fa cambiare spesso idea…