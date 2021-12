Noyz Narcos: Virus è il nuovo album

A quasi quattro anni di distanza dalla pubblicazione di Enemy, Noyz Narcos torna con un nuovo album, l’ottavo lavoro discografico di inediti, per l’esattezza.

Il nuovo album del rapper romano si intitola Virus e sarà disponibile a partire dal prossimo 14 gennaio.

L’album è già disponibile in pre-save e pre-order nella versione CD (CD standard, CD in edizione limitata “Blister”, CD autografato in esclusiva Amazon), nella versione Vinile (doppio Vinile Bianco, Doppio Vinile “Acid” autografato in esclusiva Amazon) e nella versione Musicassetta in edizione limitata. La versione Vinile e Musicassetta contengono una Bonus Track.

Virus, ovviamente, verrà pubblicato anche su tutte le piattaforme digitali.

La bonus track di Virus si intitola Rvssian Bag. Una parte della canzone è stata resa disponibile, attraverso i social, in un post pubblicato lo scorso 29 dicembre. La traccia, prodotta da The Night Skinny, vede la partecipazione del rapper di Brooklyn, Thirstin Howl III, e di Gast, rapper che ha fatto parte del collettivo TruceKlan.

Noyz Narcos ha parlato anche di quest’album nel documentario Dope Boys Alphabet, disponibile su LIVENow e su Prime Video, con il quale il rapper romano ha ripercorso la propria carriera, dagli inizi come writer fino alla lavorazione di questo disco. Il documentario è diretto da Marco Proserpio.

L’idea del documentario è nata dal ritrovamento quasi casuale, da parte del rapper, di una serie di videocassette MiniDV che hanno immortalato molti momenti della vita e della carriera dell’artista, recording session, concerti, viaggi e backstage, dal 2006 in poi.

Con l’aiuto di altre persone, Noyz Narcos è riuscito a recuperare ulteriore materiale risalente agli anni ’90 e ha proposto l’idea di un docu-film al regista Marco Proserpio.

Come già anticipato, Virus arriva dopo la pubblicazione di Enemy, album che, nel 2018, debuttò in vetta alla classifica degli album più venduti in Italia e che è stato certificato Disco di Platino.