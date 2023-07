Nothing compares 2 U è una delle canzoni simbolo della discografia di Sinéad O’Connor, scomparsa a 56 anni. Originariamente è stata scritta e prodotta da Prince per il suo progetto parallelo The Family. Diversi anni dopo, la cantautrice irlandese Sinéad O’Connor ha registrato una versione della canzone per il suo secondo album in studio, I Do Not Want What I Haven’t Got (1990). È stato pubblicato come secondo singolo dell’album all’inizio del 1990 ed è diventato un successo mondiale. Ha vinto anche un Grammy Award (che la cantante ha rifiutato di ritirare). Qui sotto potete leggere testo, traduzione e significato del brano.

Nothing Compares 2 U, Ascolta la canzone, significato e testo

Cliccando qui potete vedere il video ufficiale della canzone. A seguire, invece, il brano in streaming. Il pezzo parla dell’assoluto e totale amore provato che non passa nonostante la storia sia finita. Nulla è paragonabile a lui, ogni secondo che passa non migliora la sofferenza di averlo perso. Potrebbe distrarsi, pensare ad altro, anche divertirsi, ma niente e nessuno è come lui.

Nothing Compares 2 U di Sinéad O’Connor, il testo della canzone

It’s been seven hours and 15 days

Since you took your love away

I go out every night and sleep all day

Since you took your love away

Since you been gone, I can do whatever I want

I can see whomever I choose

I can eat my dinner in a fancy restaurant

But nothing

I said nothing can take away these blues

‘Cause nothing compares

Nothing compares to you

It’s been so lonely without you here

Like a bird without a song

Nothing can stop these lonely tears from falling

Tell me baby, where did I go wrong?

I could put my arms around every boy I see

But they’d only remind me of you

I went to the doctor, guess what he told me

Guess what he told me

He said, “Girl you better try to have fun, no matter what you do”

But he’s a fool

‘Cause nothing compares, nothing compares to you

All the flowers that you planted mama

In the back yard

All died when you went away

I know that living with you baby was sometimes hard

But I’m willing to give it another try

Nothing compares

Nothing compares to you

Nothing compares

Nothing compares to you

Nothing compares

Nothing compares to you

Traduzione della canzone Nothing Compares 2 u

Sono passate sette ore e 15 giorni

Da quando hai portato via il tuo amore

Esco tutte le sere e dormo tutto il giorno

Da quando hai portato via il tuo amore

Da quando te ne sei andato, posso fare quello che voglio

Posso vedere chi scelgo

Posso cenare in un ristorante elegante

Ma niente

Ho detto che niente può portare via questa depressione

Perché niente è paragonabile

Niente è paragonabile a te

È stato così solo senza di te qui

Come un uccello senza canto

Niente può impedire a queste lacrime solitarie di cadere

Dimmi baby, dove ho sbagliato?

Potrei abbracciare ogni ragazzo che vedo

Ma mi ricorderebbero solo di te

Sono andato dal dottore, indovina cosa mi ha detto

Indovina cosa mi ha detto

Ha detto: “Ragazza, è meglio che tu provi a divertirti, qualunque cosa tu faccia”

Ma è uno sciocco

Perché niente è paragonabile, niente è paragonabile a te

Tutti i fiori che hai piantato mamma

Nel cortile

Tutti sono morti quando te ne sei andato

So che vivere con te piccola a volte è stato difficile

Ma sono disposto a fare un altro tentativo

Niente a confronto

Niente è paragonabile a te

Niente a confronto

Niente è paragonabile a te

Niente a confronto

Niente è paragonabile a te

Chi ha scritto la canzone Nothing Compares 2 U?

Dove è girato il video di Nothing Compares To You?

Il video di Nothing Compares to U è stato girato a Parigi, quasi interamente sul primo piano del viso della cantante irlandese Sinéad O’Connor. Il videoclip fu premiato agli “MTV Video Music Awards” del 1990 come il migliore dell’anno.