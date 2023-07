Addio a Sinéad O’Connor. E’ morta a soli 56 anni la cantante, indimenticata protagonista di numerosi successi. Tra i più celebri e amati non possiamo non citare la sua interpretazione di “Nothing compares 2 u”, uscita nel 1990.

A dare la notizia per primo è stato l’Irish Times. La cantante irlandese lascia tre figli. Suo figlio Shane è morto l’anno scorso all’età di 17 anni. Ancora non sono state rese note le cause della morte.

Nel suo ultimo post sui social media, Sinead aveva twittato una foto del suo defunto figlio e ha scritto:

“Da allora ho vissuto come una creatura notturna non morta. Era l’amore della mia vita, la lampada della mia anima”

Nata Sinéad Marie Bernadette O’Connor a Dublino l’8 dicembre 1966, è diventata famosa alla fine degli anni ’80 con il suo album di debutto “The Lion and the Cobra”, e ha raggiunto il successo mondiale nel 1990 con un nuovo arrangiamento della canzone di Prince “Nothing Compares 2U”.

Da giovanissima, quando aveva 15 anni, ha iniziato a sviluppare la passione per la scrittura e la sua musica ed è stata successivamente notata dal batterista della popolare band irlandese Tua Nua. Nel 1985 firmò un contratto discografico con la Ensign records.

Con “Nothing compares 2 u” ha vinto il Grammy per la categoria Best Alternative Music Performance. Successivamente ha ottenuto altre due nomination per il disco Universal Mother (1994) e ha anche fatto un tour con i Lollapalooza nel 1995.

Nel 2003, dopo aver pubblicato il suo doppio album “She who Dwells in the Secret Place of the Most High Shall Abide Under the Shadow of the Almighty”, ha annunciato il suo ritiro dalla musica. Tornò con un album, un paio di anni dopo, con un sound totalmente diverso da quello che l’aveva resa nota in tutto il mondo.

Il suo ultimo progetto in studio è “I’m not a bossy, I’m the boss” del 2014.

Sinéad O’Connor, la vita privata della cantante

Sinéad O’Connor parlò dei suoi problemi di salute mentale nel 2007 al The Oprah Winfrey Show. Disse che le era stato diagnosticato un disturbo bipolare quattro anni prima e che aveva tentato il suicidio il giorno del suo 33esimo compleanno nel 1999. Poi, nel 2012 O’Connor ha annunciato sul suo sito web di essere “molto malata” avendo avuto un esaurimento nervoso verso la fine del 2011. Tuttavia, nel 2014, affermò di non essere in realtà bipolare.

Oltre ai figli Jake e Roisin, ha avuto un terzo figlio, Shane, nel 2004 con il musicista Donal Lunny, e Yeshua, con Frank Bonadio. È stata sposata nei primi anni Duemila con il giornalista britannico Nick Sommerlad; il matrimonio si è concluso nel 2004. Nel 2010-2011 è stata sposata con l’amico e collaboratore di lunga data Steve Cooney. Le ultime quarte nozze sono state con il terapista irlandese Barry Herridge ma sono durate solo 17 giorni.

Nel 2018, via Twitter, aveva annunciato:

“Sono orgogliosa di essere diventata musulmana. Questa è la conclusione naturale di un viaggio di ogni teologo intelligente. Lo studio di tutti i testi porta all’Islam e rende tutti gli altri inutili. Mi sarà dato un altro nome. Il mio nome adesso è Shuhada’ Davitt”