Sta per uscire un nuovo album della famiglia West. La figlia di Kim Kardashian, North, sta lanciando la sua carriera musicale. Nel weekend, la figlia di 10 anni di Kardashian e del rapper Kanye West, ha annunciato il suo disco di debutto, intitolato “Elementary School Dropout“. La notizia è stata data mentre partecipava a un listening party per l’album di suo padre “Vultures 2“, secondo quanto riportato da Forbes.

Mentre si trovava sul palco a Phoenix, North West ha condiviso l’imminente esordio.

“Ho lavorato su un album…”, ha detto, scatenando l’entusiasmo del pubblico. Ha poi rivelato il titolo del progetto che vuole essere un chiaro riferimento e omaggio all’album del 2004 di suo papà, “The College Dropout”.

A febbraio, North è apparsa nel video musicale della canzone di West e Ty Dolla $ign “Talking / Once Again“, che fa parte del progetto collaborativo per il super duo conosciuto come ¥$.

Nella clip, North si siede e rappa la sua parte nella canzone mentre le fanno i capelli. In un’altra scena, invece, sussurra all’orecchio di suo papà mentre ride ed entrambi sorridono:

“It’s your bestie, Miss, Miss Westie,” North raps on the song. “Don’t tryna test me / It’s gonna get messy / It’s gonna get messy / Just, just bless me.”

Un esordio imminente che arriva a pochi giorni dall’uscita di “Vultures 2”, il secondo capitolo discografico del padre che punta a conquistare la vetta della Billboard 200, come avvenuto con la prima parte.

La bimba è apparsa sulla copertina del numero autunno/inverno 2023 di i-D e ha raccontato cosa vuole fare da grande. Anche se North ha ancora molto tempo per cambiare idea, aveva diversi obiettivi sulle sue future carriere. in quel momento.

“Una giocatrice di pallacanestro, una rapper… Beh, quando avevo 7 anni volevo essere un pugile- Ma ora non voglio essere un pugile. Farò arte come hobby. Quando avrò tipo 13 anni, voglio passeggiare con i cani, guadagnare soldi per comprare materiale artistico, perché tutto qui intorno è così costoso. Quindi un rapper, un giocatore di pallacanestro, e farò delle opere d’arte che venderò”

Poi ha continuato:

“Inoltre, un giorno voglio possedere Yeezy e SKIMS, e voglio essere una proprietaria di un’azienda,” ha aggiunto la ragazzina, riferendosi alle imprese dei suoi genitori.

Per avere 10 anni ha già le idee abbastanza chiare…