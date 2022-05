Non finisce così, Matia Bazar: testo, video, significato della canzone

E’ disponibile, da oggi, venerdì 20 maggio 2022, in radio, ‘Non finisce così’, il nuovo singolo dei Matia Bazar. Prodotto da DM Produzioni di Danilo Mancuso e distribuito da ADA Music Italy, il brano nasce da un testo dello scomparso Giancarlo Golzi, ritrovato da Fabio Perversi (tastierista della band da oltre 25 anni) e musicato da Piero Cassano.

Il gruppo si presenta con una formazione rinnovata guidata da Fabio Perversi (tastierista della band da oltre 25 anni), Piercarlo (Lallo) Tanzi alla batteria e voce, Silvio Melloni al basso, tastiere e voce, Gino Zandonà alla chitarra e voce e Luna Dragonieri, voce solista.

Non finisce così

manca ancora qualcosa

un sorriso, una foto

un cuore, una rosa

si riparte da qui

ce ne è ancora di strada

facile o difficile

tornare ma sai

mi mancava tutto di noi

mi sentivo fragile

ma in fondo chissà

la ragione chi poi ce l’ha

io ci provo adesso

non finisce così

via dal vento

via da qui.

A sei giorni da qui

con le mie verità

con la testa che gira

che sbatte, che bolle

ti cercherà

a sei giorni da qui

sono tua se vuoi

con le braccia più aperte

che vogliono ancora l’amore

si riparte da qui

e non dirmi di no

facile o difficile

chissà se sarà

prendi le mie fragilità

niente è stato facile

nel dopo di te

ora dimmi perché

ma se ci credi ancora

dillo ci sarai

giura amore resterai

A sei giorni da qui

con le mie verità

con la testa che gira

che sbatte, che ora

ti cercherà

a sei giorni da qui

sono tua se vuoi

con le braccia più aperte

che vogliono ancora l’amore

si riparte da qui

e non dirmi di no

non finisce cosi

ritroviamo la strada

il sorriso, una foto,

un cuore, una rosa

a sei giorni da qui

con le mie verità.

con le braccia più aperte

che vogliono ancora l’amor

si riparte da qui

e non dirmi di no.