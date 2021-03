Non è per sempre è un brano degli Afterhours pubblicato nel 1999 e tratto dall’omonimo album di inediti. Nella band arriva anche il violinista Dario Ciffo insieme a Andrea Viti (basso) e Dario Ciffo (violino) e Roberta Castoldi al violoncello. Un album con sfumature più pop e meno cupe rispetto ai precedenti lavori.

Una critica alla società con la difficoltà di sentirsi parte di un qualcosa di più grande al quale non ci si sente di appartenere e che provoca smarrimento, sensazioni di frustrazione e di essere vittima di un sistema (“Questa nazione è brutta, Ti fa sentire asciutta, Senza volontà, E gioca a fare Dio, Manipolando il tuo DNA, Così se vuoi cambiare”).

Nella terza serata del Festival di Sanremo 2021 dedicata alle cover, Lo Stato Sociale con Sergio Rubini e i Lavoratori dello Spettacolo si metteranno alla prova con questo pezzo.

Qui sotto potete ascoltare la canzone mentre, a seguire, il testo della canzone.

Ma non c’è niente Che sia per sempre Perciò se è da un po’ Che stai così male Il tuo diploma in fallimento È una laurea per reagire

Dici che i tuoi fiori Si sono rovinati Non hai abilità Questa nazione è brutta Ti fa sentire asciutta Senza volontà E gioca a fare Dio Manipolando il tuo DNA Così se vuoi cambiare Invece resti uguale Per l’eternità

Ma non c’è niente

Che sia per sempre

Perciò se è da un po’

Che stai così male

Il tuo diploma in fallimento

È una laurea per reagire

Sai finger bene

Ma so che hai fame

Non è niente

Non è per sempre

È troppo ormai

Che stai così male

Il tuo diploma in fallimento

È una laurea per reagire

Non è niente

Non è per sempre